Luiza Aurélia Costa: A política de educação integral no Ceará

A política de educação integral no Brasil visa proporcionar aos estudantes uma formação completa, abrangendo aspectos acadêmicos, sociais e culturais. No Ceará, essa abordagem tem sido implementada com o objetivo de ampliar o tempo e os espaços de aprendizagem, promovendo uma educação que valorize o desenvolvimento integral dos alunos, atendendo suas necessidades físicas, emocionais e cognitivas.

Baseada no conceito de educação como reconstrução da experiência, inspirado pelos princípios da escola nova e pela pedagogia de John Dewey, a educação integral busca integrar o estudante à sociedade e ao seu contexto cultural. Dewey defendia que a educação deve ser um processo contínuo e ativo, com foco no aprendizado, que ocorre através da vivência e interação do aluno com seu ambiente.

Programas como o Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Paic), voltado para o ensino fundamental, e as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs), implantadas no ensino médio, exemplificam a implementação dessa política no Ceará. O Paic tem mostrado bons resultados, especialmente no que diz respeito à alfabetização e ao aumento da taxa de escolarização. Já as EEMTIs têm proporcionado uma jornada escolar mais extensa, com atividades complementares que incluem áreas como arte, cultura e protagonismo juvenil, contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados para o mercado de trabalho e para a participação ativa na sociedade.

A adoção da educação integral no Ceará tem gerado avanços significativos, como o aumento do Ideb e a redução da evasão escolar. Esse modelo de ensino tem sido eficaz na construção de uma educação de qualidade e equidade, proporcionando a todos os alunos, independentemente de sua origem social, a oportunidade de uma formação completa.

Com esses avanços, a educação integral no Ceará tem se consolidado como um exemplo positivo de política pública educacional, refletindo o compromisso do estado com a qualidade da educação e a transformação social. A continuidade desse modelo educacional será essencial para garantir melhores condições de aprendizado e formação para as futuras gerações, sendo um importante pilar para o desenvolvimento educacional do país. n