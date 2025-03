Uece: 50 anos de uma universidade do povo

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) completa 50 anos em 2025, em uma bonita trajetória de democratização do acesso à educação superior pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.

Em 1975, a Uece nasceu com uma estrutura multicampi e interiorizada a partir da união das escolas de ensino superior existentes. Em 1979, iniciou a pós-graduação lato sensu e, em 1992, a stricto sensu. Em 2005, intensificou a atuação na EaD por meio do Programa UAB. Essas e outras conquistas marcam nossa história.

Somos hoje uma grande universidade, referência em ensino, pesquisa e extensão, com uma característica muito própria: a democratização do acesso à educação superior. A Uece está em 13 municípios, com campi e outras estruturas, e desenvolve EaD em 51 polos, com graduação e especialização, frutos, em grande parte, do maior e mais qualificado processo de expansão e interiorização de nossa história. Neste cinquentenário, inauguramos o Hospital Universitário do Ceará, o maior do estado, vinculado academicamente à Uece, que amplia o acesso à saúde e fortalece a formação na área.

Na graduação, ofertamos 93 cursos presenciais e 13 a distância, além de 48 cursos de mestrado e doutorado que formam pesquisadores de alto nível em diversas áreas, contribuindo estrategicamente para o desenvolvimento do Ceará e para a sociedade. É o retrato do patamar de maturidade acadêmico-científica que a Uece atingiu, reconhecida nacional e internacionalmente.

O impacto das pesquisas e a qualidade da educação ofertada pela Uece têm uma característica muito própria: a dialética do conhecimento produzido na Universidade e a relação com o povo cearense e com os territórios, entendendo-os como espaços de relações e de complexidades, sobretudo, humanas. Dialeticamente, as pessoas que fazem a Uece iluminam caminhos de possibilidades para melhorar a vida de outras pessoas por meio da produção e da disseminação de conhecimento.

A Uece é uma universidade popular. Orgulhosamente, acolhemos estudantes das camadas mais vulneráveis da nossa população, que têm aqui a oportunidade de construir novos caminhos. Acolhemos as diversidades e, por isso, alinhamo-nos à construção de um mundo cada vez mais justo, sustentável e igualitário. O futuro é ainda mais brilhante! Viva a Uece! Viva o povo cearense!