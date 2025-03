Procuradoria da mulher: compromisso além do mês de março

O Dia Internacional de Luta das Mulheres, celebrado em 8 de março, é uma data de reivindicação por igualdade e respeito. No entanto, a defesa dos nossos direitos não pode ser restrita a um único mês. Essa luta precisa ser diária, permanente e estruturada. É com esse compromisso que assumimos a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Fortaleza, um espaço essencial para acolher, orientar e fortalecer mulheres em nossa cidade.

Nossa realidade ainda é marcada por desigualdades. De acordo com o Dieese, mais de 3,7 milhões de mulheres estão desempregadas e quase um quarto delas (23,2%) enfrenta alguma forma de subutilização da força de trabalho. A violência de gênero também segue uma chaga aberta. Mais de 21 milhões de brasileiras, 37,5% do total de mulheres, sofreram algum tipo de agressão no último ano, segundo pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Fortaleza atua para que nenhuma mulher esteja sozinha nessa luta. Nosso trabalho vai além da denúncia: oferecemos atendimento humanizado e escuta especializada, além de apoio jurídico e psicológico. É nosso papel encaminhar os casos aos órgãos competentes e à rede de assistência social e saúde mental do município, garantindo que cada mulher receba o suporte necessário para romper o ciclo da violência.

Também atuamos na promoção da igualdade de gênero e no acesso à informação sobre nossos direitos. Por meio de ações educativas e atividades de humanização, fortalecemos a autonomia feminina e construímos uma cidade mais segura e justa para todas.

A Procuradoria da Mulher desempenha, ainda, papel fundamental no fortalecimento dos mandatos das vereadoras, garantindo que as parlamentares tenham respaldo institucional diante dos desafios enfrentados no exercício do cargo. Somos instrumento de empoderamento, assegurando que mais mulheres não apenas cheguem aos espaços de poder e decisão, mas também exerçam seus mandatos com autonomia.

Fortaleza tem na Procuradoria Especial da Mulher um instrumento de transformação. Seguiremos atuando para garantir que as mulheres da Capital tenham voz, direitos e dignidade. Unidas, avançamos!