Quando o propósito fala, o ego silencia

Refletir sobre a motivação de nossas decisões é fundamental para perceber o quanto estamos realmente conectados com o nosso propósito. A essência é aquilo que realmente somos, nossa verdade mais profunda, enquanto o ego é a identidade que criamos para buscar aprovação externa. Quem age com propósito está conectado com sua essência e

com seu coração, guiado por valores genuínos e pelo desejo de contribuir. Já quem atua pelo ego busca reconhecimento e status, colocando a vaidade acima do verdadeiro impacto do seu trabalho. No serviço público, essa diferença é crucial: enquanto a essência

impulsiona a transformação, o ego constrói aparências.

Quando o propósito é o motor das ações, a vaidade se torna desnecessária. O foco não está nos holofotes, mas nos resultados concretos e na melhoria da vida das pessoas. Quem trabalha a partir da essência não precisa de validação externa, pois sua realização vem do impacto gerado. Já quem se deixa levar pelo ego age para ser visto e admirado, perdendo de vista a verdadeira missão do serviço público.

Isso não significa que o reconhecimento seja negativo, mas ele deve ser uma consequência natural do trabalho, e não seu objetivo. A busca incessante por status desvia a atenção do que realmente importa. O verdadeiro servidor público não trabalha para ser aplaudido, mas para transformar realidades e realizar sua missão. Sua satisfação vem da certeza de estar cumprindo um propósito maior, independentemente de prêmios ou elogios.

Onde há propósito, não há espaço para vaidade. Quem está alinhado com sua essência não precisa provar nada a ninguém, pois sabe que seu verdadeiro legado está no que transforma, e não no que exibe. O ego pode buscar aplausos, mas a essência busca impacto e transformação social. E é na essência que mora o verdadeiro sentido do que fazemos como servidores públicos.