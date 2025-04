Mais médicos para o Ceará

Neste artigo vou discutir o papel dos cursos de Medicina. E por que isso? Porque a saúde do povo é um fator primordial para o desenvolvimento socioeconômico.

Para esta conclusão é suficiente analisar as estatísticas mundiais para se perceber que quanto menos saúde o governo oferece aos seus cidadãos, mais pobre ele é. E mais, há uma correlação direta entre saúde do povo e o grau de desenvolvimento do país.

É interessante observar que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) calcula que a existência de 3,5 médicos por 1.000 habitantes seria um parâmetro recomendável para se ter uma boa relação saúde/desenvolvimento socioeconômico.

Vou agora analisar a situação do Ceará, no que diz respeito a esta questão.

Algumas informações básicas: O Ceará é sede de dez faculdades de medicina, sendo quatro em Fortaleza e seis no interior: Sobral (2), Maracanaú (1) Juazeiro do Norte (1) e Barbalha (2).

Estes cursos oferecem, atualmente, algo em torno de 997 vagas para o primeiro ano letivo. Assim, a cada seis anos a população de médicos no Estado cresce em 997 indivíduos.

Considerando a população atual do Ceará, e dada a relação hoje existente de 1,4 médicos/1.000habts., teríamos no Estado uma população de 12.927,1 médicos. Para igualar a posição do Brasil de 2,8med./mil habts., precisaríamos ter 25.854 médicos. E para igualar o parâmetro da OCDE deveríamos ter 32.317 médicos. Como se pode ver, o caminho é longo.

Vejamos, agora, o problema financeiro. De acordo com os dados que pude obter sobre o custo de cada aluno nas escolas de Medicina no Ceará, teremos um valor mensal em torno de R$10.821,00. Portanto, essas 997 vagas representam um valor financeiro, mensal, da ordem de R$10.788,540,00 aproximadamente.

Mas temos um atenuante: das dez escolas de medicina aqui existentes, cinco delas são públicas, que oferecem 350 vagas de ensino gratuito. Assim, há um gasto privado, somente com os estudantes do primeiro ano, de algo em tono de R$ 7.001.187,00, por mês. Recursos esses que só poderão ser assumidos pela classe média alta.

Sei que há alguns mecanismos oferecidos pelo Governo Federal para minorar essa questão, como o Prouni (programa de bolsas) ou o Fies (programa de financiamento).

Em artigo próximo voltarei a esta questão.

No momento quero, apenas, apresentar a minha sugestão: que o Governo do Estado financie todos os gastos com os estudantes de medicina. Seria um programa estadual, que ofereceria bolsas integrais para todos os alunos de Medicina do Ceará, inclusive o custeio de materiais e equipamentos.

Mas haveria uma contrapartida a ser cobrada no futuro.

Em artigo próximo explicarei como seria a contrapartida por parte do futuro médico. n