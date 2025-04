Foto: Divulgação Saraiva Júnior, escritor

Há alguns anos fui procurado por estudantes e professores de minha cidade, Senador Pompeu, para uma campanha em prol do resgate de seu antigo nome: Humaitá. Eles argumentavam que "esse tal de Senador Pompeu" nunca havia colocado os pés em nosso torrão natal. A palavra Humaitá é de origem tupi e, de acordo com a biblioteca digital do IBGE, significa algo como "pedra preta".

Disse ao grupo de estudantes e professores que a palavra tem uma sonoridade bonita e reforça nossa ancestralidade indígena, mas que parecia importante considerarmos a história de vida de Tomás Pompeu de Sousa Brasil. Nascido em Santa Quitéria, em 1818, tornou-se um dos maiores expoentes intelectuais do Ceará.

O jovem Tomás Pompeu iniciou os estudos em latim com seu tio Gregório Vasconcelos, em Sobral, dois anos antes de ir para o Seminário de Olinda, em 1836. Em 1841, concluiu os estudos teológicos e tornou-se padre. Pouco tempo depois, formou-se em Direito.

No seu retorno ao Ceará, abraçou o magistério e fundou o Liceu do Ceará, tendo sido seu primeiro diretor. Em 1846, foi alçado a deputado da Câmara Geral e fundou o jornal "O Cearense". Como deputado por três legislaturas (de 1876 a 1886), pelo Partido Liberal, fez oposição ao Partido Conservador, liderado pelos membros da conhecida família Alencar. Foi contemporâneo do famoso escritor e político José de Alencar, com quem manteve um debate alinhado em defesa dos interesses do Ceará.

Tomás Pompeu publicou a obra "Compêndio elementar de Geografia Geral e Especial, História, Estatística e Economia" em dezenove livros. Logo seus livros passaram a ser adotados no Colégio Pedro II (considerada uma das melhores instituições de ensino públicas no Brasil, localizada na cidade do Rio de Janeiro). Ele também foi professor da Escola Militar e da Escola Normal, além de ter fundado a Academia Cearense de Letras.

Foi na condição de senador que Tomás Pompeu conseguiu implantar o projeto da estrada de ferro que inicialmente ligava Fortaleza a Baturité. Em seguida, a estrada se estendeu por todo o estado do Ceará, o que se converteu num marco para o desenvolvimento econômico do nosso estado.

Tendo em vista essa breve apresentação a homenagem na escolha de seu nome para o então distrito de Humaitá parece fazer sentido.

Como diz o professor e pesquisador Galileu Viana, o Senador Pompeu ainda é um personagem à procura de uma biografia.