Vamos visitar o Centro Dragão do Mar?

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 15-12-2023: Fotos: Programação de Férias em Fortaleza-Centro Dragão do Mar. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Ok, eu sei que a Praça Almirante Saldanha já deveria estar pronta e entregue à população. No meio do caminho das obras, teve problema com construtora, atrasos de entregas e tudo mais. Desanima, né? Mas ainda assim, eu tenho um convite: bora lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura?

Se a gente driblar os tapumes e entrar “por cima” (a entrada dos Museus, ali pela avenida Leste Oeste) ou “por baixo” (pertinho da Caixa Cultural), encontraremos um equipamento público celebrando 26 anos com programação de audiovisual, artes visuais, artes cênicas e música – além do planetário, livraria, café, lojinhas de produtos culturais e muito mais.

Não estou fazendo o jogo do contente, sei das questões de segurança pública e iluminação do entorno. Sei também que a nossa memória projeta a efervescência de bares, boates e restaurantes nos arredores e não ignoro que a programação do Dragão do Mar em si poderia muito mais – se ainda mais recurso e atenção fossem dedicados.

Há um tempo, porém, tenho feito o exercício de olhar para esse equipamento pelo que ele é – não pelo passado ou pelo futuro do pretérito. E sigo defensor de toda a riqueza que habita o complexo – apesar dos pesares. Já são quase três décadas de espaço cultural que é referência Brasil afora. Repactuar nosso olhar para esse centro das artes pode gerar frutos na contramão da postura generalizada de “deixa pra lá”, que só prejudica.

Infelizmente o grupo Pavilhão da Magnólia precisou cancelar a temporada do espetáculo “Maquinista” por conta das dificuldades de chegar ao público diante de todo esse imbróglio de obra, etc. Agora, porém, nós, enquanto público, podemos fazer diferente e comparecer em peso durante a temporada da peça “Salmo 91”.

A obra cênica baseada no livro “Estação Carandiru”, de Drauzio Varella, revisita o massacre no complexo penitenciário paulista ocorrido em 2 de outubro de 1992, quando 111 detentos foram mortos. A dramaturgia de Dib Carneiro conecta o triste capítulo da história com um debate mais amplo sobre humanidade. Imperdível.

Com direção de Edson Cândido e grande elenco talentoso, o espetáculo estará em cartaz às terças-feiras, sempre às 19h30min nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, no Teatro Dragão do Mar. Ingressos que custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A peça é o gancho perfeito para revisitarmos esse espaço monumental na Praia de Iracema. A luta é para não deixar que esse centro tão importante para a identidade cultural do Ceará esteja apartado de seu público.