Eliana Estrela: Ensino superior, do sonho à realidade

No último dia 29 de abril, o governador Elmano de Freitas anunciou o número de estudantes egressos da rede pública estadual do Ceará que foram aprovados em instituições de ensino superior no ano de 2024. Ao todo, 24.403 novos universitários terão a sua vida e a de suas famílias transformadas por meio da educação.

Na oportunidade, também foi realizado o anúncio da edição de 2025 do Programa Enem Chego Junto, Chego Bem, iniciativa da Secretaria da Educação do Ceará, que, desde 2012, prepara e mobiliza os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame.

Graças ao programa, os estudantes são acompanhados na obtenção da documentação necessária para a inscrição no Enem, passando por ações de mobilização, preparação e motivação, até o ingresso de nossos estudantes no ensino superior.

É Importante recordar que, até algumas décadas atrás, este acesso era dificultado por uma série de barreiras para os estudantes das escolas públicas. No entanto, graças às políticas de inclusão educacional dos governos Lula e Dilma, do programa Pé-de-Meia, idealizado pelo nosso Ministro Camilo Santana, e ao forte compromisso dos últimos governos estaduais na continuidade de políticas educacionais exitosas, o acesso dos nossos estudantes às instituições de ensino superior tem sido uma realidade que altera uma lógica histórica de exclusão.

A crescente aprovação dos estudantes no ensino superior vem promovendo grandes mudanças em nosso país e no Ceará, fazendo com que muitos jovens sejam os primeiros de suas famílias a conquistar a tão sonhada vaga.

Para além de uma conquista individual, este feito colabora para que irmãos, primos e demais familiares percebam que essa conquista é possível para todos e que ela pode ser alcançada por meio da nossa rede.

A sociedade cearense pode contar com uma estrutura composta por 755 escolas, em que 75% delas em tempo integral, espalhadas pelos nossos 184 municípios e com gestores e professores altamente capacitados, aptos a colaborar na transformação de vida da juventude cearense.

Ainda há um longo caminho para a plena democratização do acesso ao ensino superior, mas estamos certos de que nossa rede de ensino está colaborando para esta transformação.