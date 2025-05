Foto: Tiziana FABI / AFP Recém-eleito Papa Leão XIV, Robert Prévost discursa à multidão pela primeira vez na varanda principal da galeria central da Basílica de São Pedro, após o encerramento do conclave pelos cardeais, no Vaticano, em 8 de maio de 2025. Robert Francis Prévost foi eleito na quinta-feira o primeiro papa dos Estados Unidos, anunciou o Vaticano. Moderado, próximo do Papa Francisco e missionário no Peru há anos, ele se torna o 267º pontífice da Igreja Católica, adotando o nome papal Leão XIV. (Foto de Tiziana FABI / AFP)

Um cardeal norte-americano, com experiência missionária na América Latina e de liderança episcopal em Roma, foi o perfil escolhido pelos cardeais para tocar a “barca de Pedro” pelos próximos anos. De largo sorriso, trato gentil e, ao que parece, com “fome e sede” de viver a missão que lhe foi confiada, Leão XIV vai, aos poucos, conquistando o mundo que, nos próximos anos, lhe oferecerá inúmeros dilemas aos quais deverá, a seu modo e da cadeira de Pedro, responder.

Nas últimas semanas o mundo esteve voltado para as movimentações no Vaticano. Primeiro, pela longa internação de Francisco; depois, por seu falecimento e posterior funeral; após isso, os preparativos para o conclave, com as inúmeras apostas; por fim, a realização do conclave e o esperado anúncio: habemus papam!

Memes os mais diversos viralizaram nas redes sociais, dando mostras do quanto o mundo ocidental, em grande parte formatado pelo catolicismo, ainda nutre interesse pela ritualística, pelos segredos e pelas decisões dos homens da Igreja. Em grande parte, tal interesse foi alimentado pelo papado de Francisco, aberto ao mundo, numa visão da Igreja como “ponte” (não como a “muralha” dos pouquíssimos de Bento XVI). Leão XIV, desde sua saudação iniciação à Roma e ao mundo, faz pensar que seu pontificado deverá seguir por entre as pontes deixadas por seu antecessor.

Da sacada da Basílica de São Pedro, quando do anúncio do novo papa, uma cena chamou minha atenção: um grande número de cardeais, nas outras janelas, espremendo-se para ver, sorridentes, as duas cenas em uma só: a multidão de fiéis, representando a universalidade do catolicismo, a esperar aquele anúncio e, após isso, a acolher efusivamente seu novo líder; a Igreja, com seu novo chefe e seus auxiliares, os próprios cardeais, a enunciar ao mundo a continuidade da doutrina, do ritual, da mística, da cultura organizacional.

É muito cedo para dizer o que será esse pontificado. O de Francisco nos permite dizer que papas não reproduzem, necessariamente, aquilo que pensaram e fizeram enquanto cardeais.

Porém, uma coisa parece certa: teremos um outro líder mundial, de origem norte-americana, a disputar a atenção do mundo, sobre os mais diversos assuntos, com Donald Trump.