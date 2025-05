Pe. Antonio Edson Bantim Oliveira: Leão XIV e o sussurro de uma leve brisa

Sorriso tímido, olhar orvalhado pela emoção, ternura e delicadeza nos gestos encerrados numa voz tranquila que desce sobre uma praça repleta de fiéis atentos e outras pessoas ansiosas por ouvir as primeiras palavras do sucessor de São Pedro. Como no domingo da Ressurreição, também naquele 8 de maio, ouviu-se as paravas imperativas do Ressuscitado: "a paz esteja com todos vós".

As mesmas palavras de Cristo que ecoaram no coração dos primeiros discípulos fazendo-lhes transbordar os corações de alegria. Habemus Papam! A grei peregrina do Senhor é novamente provida de um pastor que se define como "um humilde servidor dos irmãos, não mais que isso", e acrescenta no seu primeiro discurso aos cardeais: "compete a nós sermos dóceis ouvintes da Sua voz e fiéis ministros dos seus desígnios de salvação".

O novo papa, já de início, imprime o seu modus operandi, recordando a fatídica cena do encontro de Elias com o Senhor: "Deus ama comunicar-se, mais que no fragor do trovão ou do terremoto, no sussurro de uma leve brisa" ou ainda, "na voz sutil do silêncio", afinal, "o amor não ostenta, não se vangloria e nada faz de inconveniente" (1Cor 13,4-5).

Mas, enfim, quantas surpresas nos pode trazer o silêncio? Quanta força esconde-se no sussurro de uma brisa suave? Um sussurro de paz que se faz ouvir na linha dos auspícios de Francisco que convidava à fraternidade universal. Uma paz que escorre "como óleo precioso e perfumado desde a cabeça até à orla da existência humana, (Sl 133,2); seu perfume de bálsamo espalhou-se por toda a "casa comum" (Jo 12,3). Assim se apresenta, do balcão da imponente Basílica vaticana, o novo Vigário de Cristo.

É, sobretudo, no discurso aos cardeais que delineia os elementos essenciais de seu pontificado, recorrendo a textos de seus predecessores e ao espírito do Concílio Vaticano II. Suas preocupações iniciais são condensadas no anseio de buscar, "com ânimo sincero, a verdade, a justiça, a paz e a fraternidade". Vejamos, pois, o quanto nos poderá surpreender positivamente o papa que nos chega como o sussurro de uma leve brisa trazendo paz ao coração de um mundo em chamas.