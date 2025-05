Adalberto Vieira: Desafios contemporâneos, reflexão humanista e existencial

Vivemos em um mundo frenético, apressados e cheios de compromissos, quando muitas vezes não conseguimos dar conta ao que nos é apresentado. A psicologia enquanto ciência e profissão tem ganhado espaço para articular junto à sociedade acerca do cuidado, e ao mesmo tempo, refletir o quanto as pessoas tem "vivido no automático", resultado de um mundo contemporâneo adoecido. Nessa perspectiva, busca-se compreender esse gigante paradoxo que é o ser humano.

É bem verdade que o mundo contemporâneo exige de nós uma sobrecarga exacerbada, seja no ambiente laboral, na vida pessoal e em diversos contextos, desencadeando muitas vezes, sentimento de impotência por não cumprir ou assumir em tempo hábil, o papel que o mundo capitalista impõe e escraviza, postergando de forma silenciosa a nossa existência.

Enquanto seres explorados à produção diante de um mundo selvagem e dominante, o "ter" avulta-se diante do "ser", nessa compreensão, somos consideramos como uma máquina humana. Todavia, a Gestalt-terapia como abordagem humanista, existencial e fenomenológica no campo da psicologia, vai nos lembrar que somos também seres biopsicossocial e espiritual, ou seja, constituímo-nos numa perspectiva que considera também as dimensões biológica, psicológica e social de modo integral.

É importante escutar o nosso silêncio e percebermos a vida potente que pulsa dentro de nós, e que a todo momento "pede socorro", com a iminência de uma força que nos atravessa, dilacera, fere, machuca e dói. São nossas experiências de vida que nos possibilita refletir sobre nossa existência, o lugar que ocupamos e o mínimo de espaço e de tempo que temos à frente, e, doravante, aproveitá-lo da melhor forma.

Nesse ínterim, reconhecer o quão frágil somos e, ao mesmo tempo, perceber as inúmeras possibilidades que a vida nos apresenta, possivelmente viveremos de forma integrada, sendo responsável pela nossa existência e pelas escolhas que fazemos. Lograr êxito suscitando uma melhor qualidade de vida, possibilita-nos autonomia, crescimento e mudança. Lembremo-nos: a vida pede passagem.