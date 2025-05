Luiz Sávio Cordeiro: O clima e meio ambiente no espaço escolar

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30, será a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. É prioritário que o debate seja ampliado para todas as escolas do Brasil.

Nos últimos anos vivenciamos grandes fenômenos climáticos de forma desproporcional, sendo algumas provocadas pelo próprio homem. Um verdadeiro conjunto de eventos que comprometem a vida no planeta.

Neste sentido é emergencial à escola implementar a educação ambiental, qualificando as práticas dos professores e ampliando o debate sobre a preservação ambiental junto aos educandos, em razão de uma sociedade em constante transformação.

Com a Constituição Federal de 1988, a Educação Ambiental deverá ser promovida em todos os níveis de ensino, como também junto à conscientização da sociedade em geral. No capítulo III da CF/ 88 da educação e do desporto, destaca:

Art.205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), vê Educação Ambiental como transversal para todas as áreas, não como algo exclusivo das Ciências da Natureza.

A LDB/86 enaltece que o princípio básico que deverá nortear as atividades de educação ambiental formal, é o de estimular a abordagem interdisciplinar dos conteúdos ambientais, trabalhando os mesmos de forma transversal ao currículo básico das diferentes disciplinas já existentes.

Para contribuir efetivamente na ampliação e no enriquecimento das práticas, a questão ambiental na escola, deverá ser planejado ações não especificas por disciplina, mas abrangendo as diferentes áreas do conhecimento e para servirem de meio estimulador de algumas ações de educação ambiental, é fundamental que a escola desenvolva um projeto de educação ambiental.

As ações devem ocorrer dentro do sistema formal de ensino, junto à rede escolar pública municipal e particular, com produção de material técnicos específicos, formação de professores e estímulo aos diferentes atores envolvidos na execução do projeto, a partir de uma abordagem interdisciplinar que vise a criação e formação de valores e atitudes, apropriação de conhecimentos e incorporação de práticas e comportamentos ambientais adequados, visando a melhoria da qualidade de vida.