Acorda, coloca o café no fogo, se veste, vai pra parada, olha o celular, checa o horário, será que vai dar tempo? Pega o ônibus, luta por uma cadeira, chega, vai até a sua sala, assiste a aula, olha pro relógio, será que vai dar tempo? Faz anotações, hora do intervalo, vai pra outra sala, tem trabalho para quinta e prova amanhã, tenta prestar atenção, não consegue, será que vai dar tempo? Hora do almoço, vai pro serviço, bate o ponto, escreve, lê, reescreve, será que vai dar tempo? Bate o ponto, pega o ônibus, chega em casa, janta, toma banho, os pensamentos escapam, será que vai dar tempo? Bença mãe, bença pai, deita, olha o celular, nada de novo, coloca o despertador, fecha os olhos, o cansaço pesa.

Tudo feito, tudo certo, tudo igual.

O corpo entrega, mas a alma não acompanha e uma vida cheia de detalhes se perde. O despertador já está programado, amanhã tem tudo de novo, mas será que vai dar tempo? De viver sem culpa, de olhar o céu sem pressa, de conversar com alguém olhando nos olhos ou de amor sem contar os minutos. No fundo, queria sentir que estou vivendo e não só existindo.