Reuberson Ferreira: Papa Leão XIV - "¿What nosotros podemos whait?"

Na homilia da Missa pro eligendo pontifice, o cardeal Giovanni Battista Ré, afirmou que a missão dos seus pares, naquela hora, era com a ajuda o Espírito Santo eleger "o Papa que a Igreja e a humanidade precisariam neste momento tão difícil e complexo da história". Vinte quatro horas depois, contiguo à quatro escrutínios, elegeu-se o cardeal Robert Francis Prevoust. Ele assumiu o nome de Leão XIV. Transcorridos alguns passos de sua eleição, prorrompe a indagação do que podemos esperar do seu pontificado?

Dentre outros aspectos, um que se pode esperar, em seu pontificado, será um compromisso com a promoção da paz. Leão XIII, seu antecessor direto e Leão Magno, o primeiro assumir o onomástico tomado pelo cardeal Prevoust viveram momentos de convulsões sociais e eclesiais. O Papa do século XVIII, assumiu a promoção da justiça social como um caminho para paz; O outro, do século V, num período de controvérsias em torno de dogmas cristológicos que provocavam conflitos no fórum interno e externo da Igreja, foi instrumento de pacificação de beligerâncias sociais e teológicas. Nesse sentido, o atual bispo de Roma, parece acenar, num contexto de conflitos que pululam no mundo, para a necessidade de produzir uma paz "desarmada e desarmante".

Outro elemento, que a partir dos seus acenos preliminares pode-se esperar é uma contribuição à unidade da Igreja. Nas congregações gerais, falou-se de uma busca por unidade, por pacificação de conflitos internos da Igreja. O papa Norte-americano, nesse sentido, pode ajudar nesse processo.

Em sua história de vida ele fez sínteses. Foi um norte-americano que se radicou no sul global; Foi Prior de uma ordem religiosa que significa - malfadado as responsabilidades burocráticas - ser sinal de unidade; seu lema episcopal e, agora pontifício, defende a unidade em Cristo. Roga-se que esses predicados, contribuam para efetivar uma unidade ainda maior na instituição católica.

Do papa nascido em Chicago, pode-se esperar um compromisso com a ecologia integral que foi uma divisa do seu antecessor. Leão XIV foi eloquente em seu agradecimento a figura do Francisco, relevando sua consonância com temas, entre outros, a preservação da casa comum, caro a Bergoglio. O atual papa, ainda como cardeal, afirmava, que era necessário migrar de um modelo "tirânico" de relação com a natureza a um que prime pela "reciprocidade." Ele deve contribuir com o zelo da casa comum.

Por fim, deve-se esperar um compromisso com a sinodalidade. Em seu discurso relembrou de sua diocese, Chiclayo na qual "um povo fiel acompanhou seu bispo e compartilhou sua fé sendo Igreja fiel de Jesus Cristo." Outrossim, pontificou que "queria construir uma Igreja sinodal." O conceito de sinodalidade, não obstante debatido, ainda não adentrou a derme profunda Igreja, cabendo esse impulso operacional, quiçá, a Leão XIV.

Pode-se esperar, ainda inúmeras outras ações do Papa. Há, verdade seja dita, entre a figura de um cardeal e a instituição que é um Papa, um abismo de possibilidades. Os exercícios diários, a prática ordinária do magistério e a história é que serão capazes de dizer quais expectativas serão atendidas, quais soçobrarão e quais outras, ainda não divisadas por nossa míope percepção, serão equacionadas.