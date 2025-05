Assis Machado: O segredo por trás da longevidade dos negócios

No grande fluxo do mundo dos negócios, a longevidade empresarial é uma conquista rara. Dados do Mapa de Empresas do Governo Federal mostram que, só no último ano, mais de 2,1 milhões de empresas encerraram suas atividades no Brasil. Nesse cenário desafiador, como algumas organizações conseguem se destacar e prosperar ao longo de décadas?

A resposta está estabelecida em um compromisso profundo com os colaboradores, uma cultura de constante aprendizado e inovação, e um foco incansável no cliente.

Colaboradores bem preparados são o coração de qualquer organização sólida. Programas de capacitação e desenvolvimento profissional não apenas garantem equipes atualizadas com as melhores práticas do setor, mas também criam um ambiente de valorização, no qual os talentos se sentem parte de algo maior. A implementação de planos estruturados de carreira e remuneração reforça esse sentimento, fomentando o crescimento e a retenção de profissionais qualificados.

Outro elemento indispensável para a longevidade é a inovação. No mundo corporativo, não basta acompanhar as tendências; é preciso antecipá-las. Iniciativas que promovem soluções sustentáveis, processos otimizados e produtos diferenciados são decisivas para manter a relevância no mercado. Além disso, construir com responsabilidade ambiental, obtendo certificações verdes é um reflexo de práticas alinhadas às expectativas do mundo atual.

Por fim, a experiência do cliente surge como um diferencial competitivo. Organizações que priorizam o consumidor em cada etapa do processo, seja por meio de personalizações de produtos ou atendimento eficiente, consolidam uma relação de confiança que se traduz em fidelidade e reputação positiva no mercado.

Longevidade não é apenas resistir ao tempo; é evoluir com ele. Empresas que colocam pessoas no centro, abraçam a inovação e seguem guiadas por valores sólidos têm maior chance de atravessar gerações e inspirar novos caminhos no competitivo cenário empresarial. O segredo, no fim das contas, não está apenas nos números, mas na forma como se enxerga o próprio propósito.