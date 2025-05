Vladimir Spinelli:Faça uma declaração com amor

Foto: Divulgação Vladimir Spinelli Chagas, professor da Uece e membro da Academia Cearense de Administração (Acad)

Até o dia 30 de maio, milhões de brasileiros temos um compromisso com o chamado Leão da Receita Federal. Para muitos, um verdadeiro martírio. Para outros, mais uma chateação e trabalho. Para todos, uma nova maneira de praticar caridade.

A parcela da população que ainda não entregou sua declaração deste ano, continua tendo a chance de canalizar parte do imposto devido para ajudar a quem atende as pessoas idosas.

As instituições filantrópicas que trabalham com esse público, como a Santa Casa de Fortaleza, são sempre carentes de recursos de toda ordem, e aqui surge mais uma oportunidade para que as ajudemos, desta feita sem precisar disponibilizar novos recursos, mas utilizando parte dos valores que deveríamos recolher ao Leão.

Em linhas gerais, na declaração de ajuste, cada cidadão ou cidadã tem o direito de destinar até 3% do imposto devido, para o fundo de apoio aos idosos, o que pode ser feito de uma forma muito simples.

Preenchida a declaração, basta utilizar a aba Doações Diretamente na Declaração para destinar até aquele limite para o Fundo da Pessoa Idosa. Esse valor já aparece no próprio formulário. Agora indique o Estado, o Município e o valor até o limite indicado.

Encaminhada a declaração, deve-se emitir os respectivos DARFs para pagamento até o dia 30.5.25, valendo lembrar que, havendo imposto a pagar, esse valor será deduzido da parcela ou das parcelas seguintes. No caso de imposto a restituir, o valor será acrescido ao valor da restituição, ficando assim caracterizado que não há, de fato, desembolso adicional

Junto ao comprovante do pagamento, basta encaminhar à instituição uma Carta de Destinação, que pode ser facilmente encontrada no site da Santa Casa de Fortaleza (santacasace.org.br/imposto-de-renda/).

Esses recursos serão utilizados para manter em funcionamento serviços tão importantes para essa etapa específica da vida humana e que requerem esforços cada vez maiores por parte das instituições que a elas se dedicam diuturnamente.

Pronto. Você fez sua declaração com amor e ajudou muita gente. No caso da Santa Casa, a continuar salvando vidas, como o faz há 164 anos.