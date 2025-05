Mabel Castro: Draga-Dragão: aniversariantes em festa

Coordenadora do Núcleo de Articulação Territorial (NAT) do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Não foi à toa que, em abril último, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura comemorou os seus 26 anos no Poço da Draga. A relação entre o Poço e o Dragão é de parceria, partilha, retroalimentação. Por isso, quando um aniversaria, o outro festeja. Para o CDMAC, o aniversário de 119 anos do Poço da Draga é a celebração do mais refinado espírito de vizinhança, um elogio à criatividade, à resistência e ao poder da vontade coletiva.

Poço e Dragão são partes de um corpo urbano vivo que se enriquece mutuamente com suas expressões artísticas e culturais. Os modos de vida, as lutas sociais, os saberes e fazeres do Poço da Draga guiam e inspiram o Centro Dragão do Mar. E vice-versa. O Dragão também oxigena, agrega valor simbólico e anima a potência criadora dos territórios vizinhos.

Foi com o "Brincando e Pintando" - programa retroativo a 2003 - que essa relação Draga-Dragão começou. Os primeiros bolsistas eram moradores do Poço da Draga. Muitos se profissionalizaram a partir dessa experiência, conquistando espaço para atuar no campo cultural. Hoje, o quadro de profissionais do Dragão abraça, com orgulho, outros tantos remanescentes do Poço.

Com a criação do Núcleo de Articulação Territorial, essa relação se constitui a partir de uma gestão territorializada. A atuação do NAT fortalece vínculos e garante a continuidade de ações culturais e educativas, apostando em processos formativos, residências, apresentações artísticas e oficinas em parceria com artistas e coletivos do território.

O compromisso com a cidadania cultural ganha concretude e o Poço da Draga passa a intervir mais diretamente sobre o CDMAC, pautando agendas e marcando cada vez mais presença, contando ainda com um programa de gratuidade que beneficia moradores da comunidade.

Hoje, falar do Dragão sem falar do Poço é desconhecer a potência de iniciativas integradas entre poder público e sociedade civil. Por isso, a vizinhança se festeja, celebrando a contribuição de ambos para que a cultura seja, de fato, um direito. Um direito conquistado todos os dias, a muitas mãos.