Eu vivi algo único. No último fim de semana decidi ir sozinho à praia e naquele local eu presenciei o melhor encontro da minha vida. As ondas estavam calmas, o vento trazia uma brisa fresca. Sentei-me na areia e fiquei observando as ondas, quando vejo um rapaz vindo em minha direção e sentando próximo de onde eu estava e perguntou que horas o relógio estava marcando. Lhe respondi e não compreendo como um completo estranho parecia trazer uma paz e me conhecer, não lembro de ter conhecido alguém como ele. Decidi perguntar seu nome e ele riu. Após sorrir, respondeu: Emanuel. E ainda brincou dizendo: "Pensei que não fosse perguntar". Sorri e começamos a conversar, ele me contava da vida, compartilhei umas situações que tenho vivido e me escutava com interesse. Expliquei que meu coração estava aos cacos e que tinha dúvidas sobre o amor. Ele, mais uma vez, olha nos meus olhos e conta que, às vezes, o amor está no silêncio. Conversamos muito. Emanuel perguntou se poderia me abraçar, disse que sim com a cabeça e ele se inclinou para me abraçar. Foi justamente nesse momento que senti uma descarga de adrenalina percorrendo toda a minha coluna. Ele parecia ser alguém de outro mundo, seu abraço juntou meus pedaços. Emanuel levantou, se despediu sorrindo e foi embora. Eu cético, ele crédulo. Eu aos cacos, ele inteiro. Foi ali que conheci o homem mais importante do mundo. Ele promoveu um reset em minhas dores, apagou meus medos. Conheci o amor, o perdão e a bondade. Não tenho dúvidas, eu tive meu primeiro encontro com Jesus.