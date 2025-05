Stélio Gama: Impacto Social da destinação do IR

Foto: Arquivo Pessoal Stélio Gama. Diretor presidente do Instituto Nordeste Cidadania (Inec).

Enquanto milhares de crianças e jovens no Brasil não têm acesso a condições dignas de vida, a uma educação de qualidade e a efetivas oportunidades de mudança, menos de 5% das pessoas destinam seu imposto de renda para organizações sociais, segundo dados da Receita Federal.

Isso significa que bilhões de reais deixam de ser direcionados para projetos sociais que buscam criar alternativas para que uma realidade melhor seja possível. Isso indica ainda, por outro lado, a falta de conhecimento da possibilidade de destinar, de saber como fazer ou até mesmo a falta de credibilidade nas organizações. Ou seja, a falta de uma cultura de doação influencia negativamente na geração de impacto social no Brasil.

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) está em campanha para sensibilizar os contribuintes a destinarem parte do seu imposto de renda devido ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente do Ceará (Feca) que, por sua vez, direciona os recursos para os projetos do Instituto voltados ao público infanto-juvenil.

No Inec, por exemplo, a destinação do imposto de renda garante que mais de 500 crianças e adolescentes do Ceará tenham acesso à leitura, arte, cultura, educação, inclusão social e digital. Sem a mobilização da organização, muitos deles não teriam esse acesso.

Ao direcionar parte do seu Imposto de Renda para o Inec, você está investindo diretamente em projetos que têm um impacto real nas vidas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Sua doação se traduz em oportunidades educacionais, apoio emocional, capacitação e desenvolvimento pessoal para aqueles que mais precisam.

Por isso, destinar seu imposto de renda é um grande passo para gerar transformação social. É um ato de cidadania e um assunto que deve ser cada vez mais apresentado e debatido. Quem tem imposto a pagar, pode direcionar 6% para os projetos, sem nenhum custo adicional e de forma segura. Informe-se e aproveite o período da declaração de IR para exercer a solidariedade e a cidadania de forma mais ativa e consciente.