Mônica Dias Martins: Olhar o mundo desde a América Latina

O mundo é coabitado por diversas nacionalidades e formas de sentir-pensar, saber e ser, mas, ainda assim, a maioria de nossas existências se subordina a uma perspectiva ocidentalizada. Essa hegemonia privilegia conhecimentos dos centros do capitalismo e marginaliza periferias, de modo a perpetuar uma relação assimétrica de poder, fruto do legado colonial entre o ocidente e os 'outros'.

Uma iniciativa desafiadora surge no ano de 1967: nascia, em Bogotá, o Conselho Latinoamericano e Caribenho de Ciências Sociais / CLACSO, instituição não-governamental internacional que reúne 680 centros de pesquisa e pós-graduação de 51 países da América Latina e Caribe, além de representantes da África, Europa, Canadá e Estados Unidos. Ao longo das últimas décadas a entidade vem se consolidando como importante rede científica de produção de teorias e práticas a partir do olhar latinoamericano e caribenho. Esta jornada transformadora tem como eixo explorar novos temas e diferentes perspectivas.

A X Conferência Horizontes e transformações para a igualdade: democracias, resistências, comunidades, direitos e paz será o maior evento das ciências sociais e humanas em âmbito mundial. As Conferências anteriores discutiram questões temáticas em sintonia com as conjunturas políticas e sociais da região. Os encontros aconteceram em Recife, Brasil, (1999); Guadalajara, México (2001); Havana, Cuba (2003); Rio de Janeiro, Brasil (2006); Cochabamba, Bolívia (2009), Cidade do México, México (2012), Medellín, Colômbia (2015), Buenos Aires, Argentina (2018) e Cidade do México, México (2022).

Em 2025, a Conferência realizar-se-á na capital da Colômbia, a primeira democracia do Continente com heróica trajetória de luta anticolonial, mais conhecida pelos cultivos ilícitos do que pela riqueza biológica, pela violência dos grupos insurgentes do que pelo genocídio social. O evento contará com painéis, conferências e diálogos com figuras proeminentes do campo político, acadêmico, cultural e social, bem como oficinas de treinamento e mesas redondas. A feira internacional do livro de ciências sociais e humanas e um ciclo internacional de cinema estão programados para o período de 9 a 12 de junho.

Ocorre em momento oportuno a Conferência do CLACSO que acolherá milhares de jovens pesquisadores e renomados acadêmicos para o debate crítico em uma conjuntura mundial tensa que ameaça o nosso planeta. O Brasil, que tem forte participação de centros membros e representantes eleitos para o Comitê Diretor, ocupando a Secretaria Executiva de 2006 a 2012, estará presente com uma comitiva de acadêmicos, pesquisadores e militantes, boa parte deles cearenses.

Desde a América Latina prosseguimos resistindo à sanha voraz dos mercadores da ilusão aliados aos governantes predadores que buscam destruir a natureza e os povos originários, a cultura, a educação e a saúde públicas, gratuitas e de qualidade, enfim, a vida na terra.