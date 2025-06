Lembranças: alegres, doces e amargas

As lembranças envolvem sentimentos diversificados e, dependendo do momento, ao qual nos detemos, elevam ou maltratam. Quando vêm carregadas de saudades, este complexo sentir, pode ser um misto de melancolia, nostalgia, e se manifesta pela ausência de alguém ou de algo, nos deixa com uma dolorosa sensação de falta, com vontade de se apossar e viver novamente o que já não é pertencimento. Aí sofremos, choramos e nos sentimos impotentes. Mas, também, a lembrança em forma de saudade dos bons momentos nos dá satisfação por ter vivido ou possuído o objeto, agora, já ausente daquela emoção.

O passado, através das nossas lembranças, sempre volta. Para uns, mais, e outros, menos, vai depender de cada pessoa. Vivo o presente com alegria, com vontade de ser e fazer bem aos que me rodeiam, aproveitando cada momento em algo proveitoso. De repente, pode até ser bom o não fazer nada. Mas costumo dizer que parte de mim é agora saudade, momento crônico se acentua com o passar do tempo, diante de perdas e inevitáveis acontecimentos. A sabedoria de aceitar a dor do inevitável é necessária. E, de repente, cantamos aquele trecho da canção: "Das lembranças que eu trago na vida/ Você é a saudade que eu gosto de ter/ Só assim sinto você bem perto de mim/ Outra vez".

Esse embate com nós mesmos entre atitudes, dúvidas, vivências, emoções, é justamente o que nos faz caminhar. É a vida pulsante em cada ser tentando trazer à tona o sentido do que somos e a consciência do viver como um aprendizado constante.

Eis que rompe a primavera, ou o outono, ou o verão, ou a chuva, cada um deles são bençãos, cor, luz, fruto e banho para a alma e ânimo para nossos dias. E nos tornamos renovados diante de cada estação, de cada momento que nos faz pulsar e entender com gratidão o quão bom é viver.