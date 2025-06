Ranking do desenvolvimento humano

Foto: DEIVYSON TEIXEIRA ACARAPE, CE, BRASIL, 31-07-2013: Crianças na quadra esportiva e vista da cidade de Acarape. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de Acarape. (Foto: Deivyson Teixeira/O POVO)

As manchetes dos jornais no último mês destacaram que o Brasil subiu cinco posições no ranking global de desenvolvimento humano, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse avanço reflete o progresso na qualidade de vida da população, levando em conta que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador que considera três perspectivas: expectativa de vida, acesso à educação e renda per capita. Mas o que isso significa de fato?

Conquistas como a ampliação do acesso à saúde e a diminuição de desigualdades sociais, com melhorias nos indicadores de renda, repercutem no IDH brasileiro. No entanto, para que haja manutenção desse crescimento, é necessário encararmos a sociedade e, mais especificamente, as políticas públicas, sob a perspectiva dos direitos humanos. Temos de focar sempre em gerar ações inclusivas, de modo que todas as pessoas sejam impactadas pelo crescimento do país.

Considero que os dados e indicadores são essenciais para construirmos políticas públicas efetivas, não à toa contamos com o Observatório de Indicadores de Direitos Humanos na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih). Mas os números precisam estar diretamente conectados com as pessoas. Ao olharmos para as reais necessidades da população, encarando de frente os problemas e buscando soluções que promovam a dignidade humana, naturalmente cresceremos juntos.

As políticas públicas que têm resultado no aumento do IDH precisam ser continuadas, implementadas como projetos de longo prazo e impacto profundo. Dessa forma podemos beneficiar a sociedade em sua totalidade. No Ceará temos exemplos dignos de serem replicados em todo o Brasil, como a implementação do projeto de que todas as escolas estaduais passem a oferecer ensino em tempo integral. Essa meta do nosso governador Elmano de Freitas, que vem sendo cumprida com êxito, promove mudanças reais na sociedade.

Os desafios são muitos e geram barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis. Mas promover os direitos humanos, a redução das desigualdades e a criação de oportunidades traz resultados magníficos. Dignos de manchete de jornal.