Patrícia Campos: Fortaleza e o hub digital Brasil-Portugal

Foto: Arquivo Pessoal Patricia Campos. Presidente da Câmara Brasil Portugal.

Fortaleza emerge como um centro estratégico para a instalação de data centers, impulsionada por sua infraestrutura de cabos submarinos e acesso privilegiado a mercados internacionais. A cidade abriga 16 cabos submarinos, conectando o Brasil à América do Norte, Europa e África, consolidando-se como um dos maiores hubs de conectividade do mundo.

Essa posição estratégica atrai investimentos de gigantes da tecnologia. A ByteDance, proprietária do TikTok, planeja um megacomplexo de data centers no Porto do Pecém, com capacidade inicial de 300 MW e expansão prevista para até 1 GW. Esse projeto, orçado em R$ 50 bilhões, reforça a atratividade da região para grandes operações de tecnologia e armazenamento de dados.

A infraestrutura de energia renovável do Ceará é outro atrativo. Projetos eólicos e solares garantem energia limpa e estável, fator decisivo para data centers que demandam alta capacidade energética. Além disso, incentivos governamentais fortalecem o ambiente de negócios.

Para a Câmara Brasil-Portugal, o cenário é propício para fomentar parcerias tecnológicas entre empresas portuguesas e cearenses, explorando a infraestrutura existente e impulsionando projetos de inovação. Fortaleza pode se consolidar como um elo digital entre os dois países, abrindo novas oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável.

Além disso, a localização estratégica de Fortaleza a torna um ponto de conexão essencial para futuras operações de telecomunicações e armazenamento em nuvem. Com um fluxo crescente de investimentos em infraestrutura digital, a cidade se posiciona como um polo de convergência tecnológica, atraindo empresas inovadoras e incentivando a formação de mão de obra qualificada para atender à crescente demanda por serviços tecnológicos avançados.

No contexto das relações internacionais, Fortaleza tem potencial para se tornar um destino estratégico não apenas para empresas, mas também para iniciativas governamentais e acadêmicas. Fortaleza reafirma seu papel estratégico no cenário tecnológico global, atraindo investimentos e consolidando-se como um hub digital.