Yunare Marinho Targino: A atitude no ecossistema das organizações

Foto: Arquivo Pessoal Yunare Marinho Targino. Associado da Câmara Brasil Portugal.

O ambiente corporativo é um ecossistema complexo, repleto de oportunidades e desafios. Para se destacar, é fundamental estar preparado e focado no propósito profissional, buscando sempre agregar valor à empresa. O sucesso não depende apenas de conhecimento técnico, mas também da capacidade de se relacionar, de ser resiliente e de agir com integridade. Nesse cenário, desenvolver habilidades interpessoais é tão importante quanto aprimorar competências técnicas, pois ambas são essenciais para um desempenho consistente.

A retenção de talentos está ligada ao diferencial que cada profissional oferece. A empresa é um sistema interligado, onde cada área funciona como uma engrenagem que contribui para o resultado final. Assim, a atitude certa é aquela que se alinha com os objetivos organizacionais e impulsiona a carreira.

O alinhamento entre o propósito individual e os objetivos empresariais é a chave para o sucesso coletivo, promovendo um ambiente colaborativo e propício ao crescimento. A comunicação clara e transparente fortalece a harmonia interna e o engajamento da equipe.

A postura no ambiente de trabalho deve ser assertiva, equilibrando vida pessoal e profissional. É essencial tratar todos com respeito, independentemente do nível hierárquico, e manter a ética em todas as situações. Quem ocupa cargos de liderança deve agir com empatia, especialmente em momentos delicados como demissões ou conflitos internos.

A liderança empática fortalece a confiança entre os membros da equipe, promovendo um ambiente organizacional saudável e produtivo. O feedback construtivo, quando dado com sensibilidade, pode ser um elemento chave para o desenvolvimento contínuo dos profissionais e para o alcance dos objetivos estratégicos.

Em resumo, o profissional que compreende o ecossistema empresarial, investe no autodesenvolvimento e fortalece sua atuação com atitudes positivas tende a construir uma trajetória sólida e reconhecida no mercado. A busca constante por conhecimento é o que define um profissional que se destaca em um ambiente corporativo competitivo.