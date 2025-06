Vanessa Holanda Ibiapina: A maior feira do mundo é na China

A Canton Fair, realizada em Guangzhou, na China, é a maior feira multissetorial do mundo e um evento estratégico para empresários que desejam expandir seus negócios no comércio internacional. Com mais de 68 anos de história, a feira reúne 30 mil expositores e atrai mais de 12 milhões de compradores de 229 países.

O evento acontece duas vezes ao ano, em abril e outubro, e ocupa 1,55 milhão de metros quadrados, o equivalente a 232 campos de futebol. Dividida em três fases, o evento apresenta produtos de segmentos como eletrônicos, maquinário, tecidos, brinquedos, construção e decoração.

Participar da Canton Fair é uma oportunidade única para quem busca fornecedores diretamente da China, preços competitivos e acesso às principais tendências do mercado global. Para empresários que atuam com importação, a feira permite diversificar portfólios, negociar melhores condições e estabelecer parcerias estratégicas. No entanto, devido à grandiosidade do evento, um bom planejamento é essencial para aproveitar ao máximo cada visita.

Antes da feira, é importante mapear os setores que deseja explorar e definir um foco específico. Se o objetivo é encontrar fornecedores nos segmentos de tecnologia, eletrônica, maquinário ou construção, por exemplo, é fundamental analisar qual fase da feira é a mais adequada.

Além disso, estar preparado para negociações e otimizar o tempo visitando os expositores certos pode fazer toda a diferença no sucesso da viagem. Outro ponto importante é contar com assessoria especializada para suporte na obtenção do visto chinês, na documentação para imigração e na organização logística da viagem.

A Canton Fair não é apenas um evento de negócios, mas uma oportunidade estratégica para empresários que querem crescer no mercado internacional, encontrar fornecedores confiáveis e fechar negócios de alto valor. Para quem deseja estar à frente no comércio exterior, essa feira é o destino certo.