Foto: Fco Fontenele Aquiraz, CE, BR 02.06.25 Moradores fazem protesto contra a implantação da rodovia CE-025 no trecho entre a CE 452 (B) da Prainha para Praias Belas no Município de Aquiraz (Fco Fontenele/O POVO)

Foi mais uma pauta daquelas de encher o olhos, mas também de ir embora temeroso em relação ao futuro. Do alto da duna, a beleza natural do lugar é incrível, e vista do drone se torna mais espetacular. Sei que não é fácil equilibrar o progresso e a preservação. Infelizmente, o que a história mostra é que o meio ambiente e os mais vulneráveis são quase sempre os perdedores nesse jogo.