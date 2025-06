Raysa Rídia: O poder do posicionamento de valor

Em um mercado saturado, onde todos parecem oferecer as mesmas soluções, o que realmente diferencia uma marca, um especialista ou um negócio? A resposta está no posicionamento de imagem de valor, a forma como você é percebido. Construir uma imagem de valor não é apenas sobre estética ou presença digital, mas sobre transmitir, de maneira estratégica, que você entrega algo que poucos entregam.

Esse posicionamento começa com a clareza: o que você representa, para quem e com qual diferencial. Isso precisa estar refletido na sua comunicação, nos espaços que você ocupa e, principalmente, na mídia que você conquista. Quando você aparece em veículos de autoridade, como portais de notícia, revistas, programas de televisão, você empresta a credibilidade dessas plataformas para sua própria imagem. E o público entende: se está na mídia, é porque é relevante.

Mais do que visibilidade, a presença na mídia oferece validação. Ao ser pautado por jornalistas e aparecer em espaços que não podem ser comprados, sua imagem passa a ser vista com outros olhos. Você não está mais dizendo que é bom, alguém com autoridade está dizendo isso por você. E essa chancela muda tudo: influencia decisões de compra e atrai oportunidades que antes pareciam inalcançáveis.

O valor percebido está diretamente ligado ao que os outros dizem sobre você. Por isso, conquistar mídia espontânea é uma das estratégias mais potentes para reforçar sua autoridade. Não se trata de autopromoção, mas de narrativa bem posicionada: seu propósito, sua solução e sua trajetória apresentados de forma que interessem ao público.

Um bom assessor de imprensa não inventa relevância, ele a revela da forma certa. O seu posicionamento precisa ser planejado com foco em três pilares: autoridade, relevância e diferenciação. Quando essas três frentes estão bem trabalhadas, você se torna uma referência no seu mercado. E o melhor: você para de correr atrás e passa a ser procurado.

Em tempos onde confiança é moeda rara, quem investe em imagem de valor ocupa um lugar de destaque, não pelo que diz que é, mas pelo que os outros dizem que você é!