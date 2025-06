Roberto Macêdo: Leão XIV chega para renovar caminhos

No meu artigo mais recente (12/05), expressei a expectativa de que o Papa Francisco fosse substituído por alguém capaz de seguir o tempo da sua fé; uma fé renovadora da Igreja pela convocação de católicos e cristãos em geral para estarem mais próximos e atuarem fundamentados no amor, o primado de Cristo na sua vida terrena.

Em uma eleição, que foi a mais rápida no último século, tivemos a atuação direta do Espírito Santo na escolha do cardeal Robert Prevost para dirigir a Igreja nos próximos anos.

A rapidez com que ele se definiu como Leão XIV, revela também o quanto estava inspirado e pronto para a nova função, expressando o que já era e fundamentado na Encíclica Rerum Novarum (Das Coisas Novas) do papa Leão XIII, que aborda questões econômicas e defende justiça social, dignidade do trabalhador e a necessidade de salários justos.

Originário dos Estados Unidos, nas últimas duas décadas Prevost dedicou-se a um país latino-americano, o Peru. Nasceu com o coração voltado para a difusão do amor de Deus a todos os humanos, independentemente de religião. Com palavras simples, o novo papa vem buscando, desde o primeiro instante em que assumiu, se fazer entender nos seus pensamentos, argumentos e ações.

Resumiria suas qualidades em uma palavra: Renovador. Leão XIV é essencialmente renovador. Pela profundidade do conhecimento que tem da complexa estrutura da Igreja, ele já iniciou o aprimoramento da sua governança, colocando responsáveis em áreas de grande importância para fazerem a renovação juntamente com ele.

A difícil situação do mundo contemporâneo requer mesmo um líder espiritual que seja respeitado o suficiente para influenciar os dirigentes mundiais, bem como a toda a humanidade, de maneira que cada um possa respeitar o outro e se fazer respeitar na construção de uma vida em harmonia, com menos egoísmo e mais sensibilidade para entender e lidar com as diferenças humanas.

Graças ao amor de Deus pela humanidade, estamos felizes com a chegada do papa Leão XIV. Com ele, podemos alimentar nossas esperanças pela renovação dos caminhos que nos levem a um mundo melhor.