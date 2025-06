Luccas Conrado: O poder de defender

Foto: Arquivo Pessoal Luccas Conrado. Advogado criminalista, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira (CAAIC-OABCE) e sócio-fundador do escritório PBS Advogados.

A advocacia é uma das profissões mais desafiadoras e recompensadoras que existem. Definir a justiça e garantir que ela prevaleça em cada caso é uma responsabilidade que nós, advogados, carregamos com orgulho e seriedade. No entanto, a jornada para se tornar um defensor da lei não é fácil. É repleta de obstáculos, desde os anos de estudo intenso nas universidades, onde se exige dedicação e comprometimento, até as complexidades dos casos que lidamos diariamente, que requerem análise meticulosa e estratégias eficazes.

Os desafios da advocacia começam na sala de aula e se estendem até os tribunais. Cada caso apresenta uma nova montanha a ser escalada. A pressão para fornecer a melhor defesa possível pode ser imensa, especialmente quando a vida, a liberdade ou o futuro de alguém está em jogo. Esta pressão, contudo, nos empurra a nos aprimorarmos constantemente, a estudarmos mais e a nos dedicarmos à causa de nossos clientes.

Acompanhar o processo de prestação jurisdicional e saber que contribuímos para isso é uma sensação inigualável. Na minha atuação profissional tenho a satisfação de ver, junto com minha equipe de trabalho, esse impacto diariamente, ajudando pessoas a encontrarem a melhor solução jurídica para suas demandas.

No entanto, estamos sempre cientes que as responsabilidades de efetuar uma boa defesa vai além do conhecimento técnico, exigindo comportamento pautado na ética e integridade. Cada decisão, cada conselho dado, cada estratégia adotada deve ser feita com a máxima consideração pelo bem-estar do cliente e pela justiça. A confiança que o cliente deposita no advogado é sagrada e deve ser honrada a cada momento.

Além disso, ser advogado significa ser um eterno estudante. A legislação está em constante evolução e, para oferecer a melhor defesa possível, é essencial estar sempre atualizado. Participar de seminários, ler artigos jurídicos e discutir casos com colegas são práticas essenciais para manter-se afiado e preparado para qualquer desafio que possa surgir.

Em conclusão, ser advogado é assumir um compromisso com a justiça e com aqueles que defendemos. É uma profissão que exige dedicação, estudo contínuo e uma forte bússola ética.