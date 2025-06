Victor Breno Farias Barrozo: As religiões dos cearenses no Censo 2022

Foto: Arquivo Pessoal Victor Breno Farias Barrozo. Teólogo e cientista da religião. Doutor pela Universidade Federal da Paraíba.

A fé dos cearenses está mais diversificada e plural na última década, como nos mostram os novos dados sobre Religião do Censo 2022 do IBGE. Dos estados da Federação e do Nordeste, o Ceará foi uma das regiões que experimentou significativas mudanças no perfil religioso, seguindo as tendências gerais do país, mas, com especificidades próprias. Em termos dos dois maiores grupos religiosos, por exemplo, o estado está na segunda posição nacional em número de católicos (com 70,4%, atrás apenas do Piauí), e como terceiro que menos tem evangélicos (20,8%, à frente de Sergipe e Piauí).

Entretanto, a despeito disso, o Ceará teve, entre 2010 e 2022, uma queda da população católica de -8,7 pontos (cerca de 267.931 mil pessoas) e um crescimento dos evangélicos na casa dos +6,5% (aproximadamente, 342.865 mil pessoas). Esses números apontam índices maiores do que a média nacional, que é de queda de -8,4% para católicos e +5,2% de crescimento para os evangélicos. Com relação a outros segmentos religiosos do estado nos dados recentes, temos o seguinte: sem-religião (5,27%), espíritas (0,56%), umbanda e candomblé (0,36%), outras religiosidades (2,48%) e tradições indígenas (0,02%).

Na capital Fortaleza, as declarações religiosas ficaram assim distribuídas: católicos (60,03%), evangélicos (26,31%), sem-religião (7,64%), espíritas (1,21%), umbanda e candomblé (0,61%). No caso de Caucaia, segunda maior cidade do Estado, na região metropolitana, temos: católicos (54,45%), evangélicos (32,59%), sem-religião (8,32%), espíritas (0,39%), umbanda e candomblé (0,63%). No norte do estado, em Sobral: católicos (74,78%), evangélicos (16,37%), sem-religião (5%), espíritas (0,58%), umbanda e candomblé (0,49%). Na região Sul, em Juazeiro do Norte: católicos (81,14%), evangélicos (11,52%), sem-religião (3,9%), espíritas (0,86%), umbanda e candomblé (0,63%).

Os dados do Censo 2022, portanto, apontam para uma redistribuição demográfica da população religiosa do estado que, para além de números, nos falam das transformações culturais da região, bem como das novas dinâmicas sociais e políticas implicadas pelas crenças religiosas dos indivíduos e grupos no cenário público cearense para os próximos anos.