Prezada Secretaria do Meio Ambiente,

Por Alunos Do 3ºA

Somos alunos do 3ºA do Colégio Canarinho e estamos estudando sobre o meio ambiente, o saneamento básico, a infraestrutura, os direitos e os deveres dos cidadãos de Fortaleza.

Vimos que o lixo nas ruas está aumentando, isso faz com que aconteça os alagamentos e as pessoas fiquem doentes e sem moradias.

Temos o direito à vida com qualidade, ou seja, precisamos de água potável, sistema de esgoto. Porém, existem bairros que sofrem com o racismo ambiental.

Queremos solicitar que cuidem melhor dos esgotos, melhorem a qualidade da água, limpem as ruas de todos os bairros da

nossa cidade.

Para mantermos Fortaleza viva, precisamos que direito ao verde e à cidade sejam respeitados. Por isso, contamos com a sua ajuda para cuidar do meio ambiente.

Aguardamos uma resposta.

Alunos do 3ºA

Colégio Canarinho

Somo alunos do 3ºB e estamos estudando sobre a nossa cidade e o meio ambiente. Aprendemos que todas as pessoas tem direito a água potável, limpeza de esgoto, lugares limpos, a ruas seguras e moradia de qualidade.

Porém, em alguns bairros de Fortaleza, como o Centro, Cais do Porto, Sabiaguaba e Aldeota faltam esses cuidados. Quando chove, as ruas alagam, tem lixo, falta de saneamento e as pessoas sofrem. Isso é injusto!

Por isso, queremos pedir que cuidem melhor desses lugares, que mais áreas verdes sejam construídas e que os moradores que sofrem com os alagamentos, esgoto a céu aberto e lixos nas ruas, recebam apoio para cuidar do espaço em que vivem. Que campanhas de educação ambiental sejam feitas para conscientizar a população. A cidade é de todo mundo, e todos têm direito ao verde e a um lugar bom para viver.

Espero que atendam ao nosso pedido.

Alunos do 3ºB

Colégio Canarinho