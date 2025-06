Lan Heping: A cooperação China-ALC, com um futuro compartilhado, tem um horizonte vasto

Por ocasião do 10º aniversário do Fórum China-Celac, a IV Reunião Ministerial foi realizada com sucesso na China no dia 13 de maio. O Presidente da China Xi Jinping participou da cerimônia de abertura e proferiu um discurso principal. Também teve a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colômbia e pro tempore da Celac) e Gabriel Boric (Chile), além da presidente do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento) Dilma Rousseff, e representantes dos demais Estados-membros da Celac.

Durante a reunião, foram aprovados a Declaração de Beijing e o Plano de Ação Conjunto China-Celac para Cooperação em Áreas Chave (2025-2027). Foram acordados mais de 100 projetos de cooperação trienal, e a China anunciou 20 medidas de apoio ao desenvolvimento da ALC.

China e ALC compartilham um destino comum de desenvolvimento. Durante a reunião, os dois lados realizaram discussões aprofundadas sobre a construção de uma comunidade com futuro compartilhado entre a China e ALC. O Presidente Xi Jinping destacou que ambas as partes já formaram uma comunidade com futuro compartilhado, cujo fundamento essencial é o respeito mútuo e a igualdade, cuja força motriz é o benefício mútuo, cujo caráter é a abertura e a inclusão, e cujo objetivo fundamental é trazer benefícios aos povos. A parte de ALC respondeu positivamente a essa visão.



A cooperação entre a China e a ALC tem amplas perspectivas. O Presidente Xi Jinping anunciou o lançamento conjunto, por China e ALC, dos cinco programas de solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade entre povos, traçando um rumo claro para a construção da comunidade com futuro compartilhado China-ALC. O desenvolvimento e a revitalização são nossos direitos naturais.

A China continuará promovendo firmemente uma abertura de alto nível ao exterior e compartilhará com todos os países as vastas oportunidades da modernização ao estilo chinês. Com esforços conjuntos, China e ALC podem construir um mercado de escala populacional de 2 bilhões de pessoas, o que não apenas proporcionará um novo motor para o crescimento de ambos os lados, como também abrirá novas oportunidades para a prosperidade global.



O Brasil foi o primeiro país da ALC a estabelecer uma parceria estratégica integral com a China, e as relações bilaterais sempre estiveram na vanguarda dos laços da China com os países em desenvolvimento. Na tarde de 13 de maio, o Presidente Xi Jinping reuniu-se em Beijing com o Presidente Lula, que estava em visita de Estado à China.

Os dois presidentes testemunharam juntos a assinatura de 20 documentos de cooperação em áreas como alinhamento de estratégias de desenvolvimento, ciência e tecnologia, agricultura, economia digital, finanças, inspeção e quarentena, e mídia. Também divulgaram em conjunto a Declaração Conjunta entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China sobre o Fortalecimento da Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável e a Defesa Conjunta do Multilateralismo.

Como dois grandes países em desenvolvimento localizados em hemisférios opostos, China e Brasil compartilham responsabilidades e missões comuns, servindo de exemplo para a construção da comunidade com futuro compartilhado China-ALC e para o avanço da cooperação entre os países do Sul Global.