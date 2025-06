Capitão Wagner: O Ceará no topo do Brasil

O governo do PT no Ceará alcançou mais um feito, e não, não é motivo de elogio ou comemoração. Nosso Estado encerrou 2024 com a maior taxa de homicídios do Brasil. Para quem vive aqui, o dado divulgado pelo Ministério da Justiça não causa qualquer espanto. Afinal, só quem mora no Ceará sabe o terror que é andar pelas ruas da Capital, da Região Metropolitana ou do Interior. Hoje, não existe um só lugar seguro: hospitais, supermercados, escolas e universidades já foram invadidos pelo medo. Sabe as areninhas da juventude? Local que deveria ser de integração e lazer virou campo de guerra com mortes e ataques.

Aquela velha ideia de área nobre tranquila e periferia perigosa ficou no passado. De uma ponta à outra, o crime se espalhou e domina com autoridade. E aqui é preciso destacar: a criminalidade alcançou níveis de organização superior ao do próprio governo. Facções operam com inteligência, logística, armamento e influência que humilham a estrutura falida da segurança pública estadual.

O que chama atenção são as tentativas frustradas, meramente midiáticas, da gestão petista de tentar mostrar serviço. Divulgam operações contra facções, apresentam números de supostas reduções nos roubos, e lançam dados às vésperas de estudos nacionais que mostram a verdadeira face do Ceará: uma terra sitiada pelo crime, disfarçada por uma bem planejada cortina de fumaça.

A pergunta que fica é: será que o governo sabe realmente o que fazer para enfrentar essa grave crise de segurança pública? Ou tudo não passa de encenação cuidadosamente produzida com foco no pleito de 2026? Enquanto Elmano e sua cúpula se perdem governando por vídeos roteirizados dirigidos por seu marqueteiro instalado na Casa Civil, a população segue refém do medo.

Os profissionais da segurança, por sua vez, estão sobrecarregados, mal remunerados e desassistidos, sem condições mínimas de trabalho. Precisamos de mais ação e menos atuação, Elmano! Os dados não mentem. E, à medida em que o tempo passa, o Ceará segue ganhando destaque negativo na mídia nacional como um dos estados mais perigosos do Brasil.

Quando dizemos que o Ceará está virando o Rio de Janeiro, não estamos falando de belezas naturais. Estamos falando de um governo frouxo, omisso, que assiste de camarote à construção dos impérios criminosos no nosso território, muitos deles, erguidos por bandidos vindos do próprio Rio. O Ceará se transformou em um narcoestado que importa criminosos.

E enquanto isso, a população segue abandonada à própria sorte. E isso, sim, é o verdadeiro retrato do Ceará sob comando do PT. Não esqueçam: mais de 3 mil homicídios em apenas um ano. Mais de três mil.