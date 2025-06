Andréia Gomes: Rankings jurídicos projetam advocacia regional

Foto: Arquivo Pessoal Andréia Gomes. Fundadora da AGomes Marketing e Desenvolvimento de Negócios. Cofundadora da LALMA.

A advocacia empresarial regional - fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro - tem crescido de forma notável, impulsionada pela expansão econômica de regiões como o Nordeste. Neste cenário, o Ceará destaca-se com o avanço de setores como energia renovável, tecnologia, especialmente voltada a startups, turismo e economia criativa, agronegócio sustentável, indústria de transformação, construção civil e infraestrutura, além de inovação na área da saúde.

Nesta nova dinâmica de mercado, escritórios locais têm conquistado cada vez mais relevância nacionalmente ao adotar de forma estratégica tecnologias e práticas digitais.

Para crescer no território nacional e mesmo internacionalmente, a visibilidade tornou-se essencial, e a participação em rankings jurídicos passou a ser uma das importantes formas de exposição. Antes concentrado nos grandes escritórios voltados ao atendimento a clientes estrangeiros, este interesse agora se estende a escritórios de diferentes tamanhos e localidades, inclusive de Fortaleza e de outras cidades do estado.

Trata-se de movimento bastante positivo por ampliar a representatividade das diversas forças da advocacia brasileira, mas também expõe desafios, como o desconhecimento sobre os critérios, formatos e estratégias de submissão a esses rankings.

O processo parte de analisar genuinamente se a área e seus advogados são competitivos em determinada prática, pelo profundo conhecimento do mercado de atuação. Desta forma, é primordial entender bem as regras, procedimentos e modelo de negócio das publicações.

É essencial alinhar a narrativa acerca de cada prática à realidade dos casos e ao valor percebido pelos clientes. Importante também garantir clareza e objetividade no preenchimento dos formulários, explorando o que realmente é relevante e distingue a atuação do escritório e do profissional. Outros pontos importantes são: preservar a confidencialidade de informações sensíveis e priorizar clientes que possam validar a excelência dos serviços e de atendimento das áreas e dos advogados.

Embora ajudem a legitimar a relevância das sociedades de advogados, os rankings jurídicos internacionais devem ser vistos como parte de uma estratégia mais ampla de marketing e desenvolvimento de negócios. Quando bem planejada, essa abordagem fortalece a reputação e a posição estratégica do escritório, em linha com seus objetivos institucionais e de negócio.