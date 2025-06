Luíza Aurélia: Nova era na alfabetização — lições do Ceará

Conselheira do Conselho Estadual de educação do Ceará (CEE) e presidente da Câmara de Educação Básica (Ceb)do CEE.

A alfabetização na idade certa é fundamental para garantir o direito à educação e o desenvolvimento integral das crianças. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2023, busca assegurar que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. Essa iniciativa foi inspirada na bem-sucedida política de alfabetização do estado do Ceará.

O diagnóstico de redes está estruturado a partir dos cinco eixos propostos no Compromisso. São eles: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, sistema de avaliação e reconhecimento de boas práticas.

Desde 2007, com o lançamento do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), o Ceará se destacou por implementar uma política inovadora, baseada na cooperação entre estado e municípios, no monitoramento contínuo da aprendizagem e em incentivos por desempenho. Esse modelo resultou em avanços significativos nos índices de alfabetização infantil, conforme demonstrado por avaliações como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

A experiência cearense influenciou, diretamente, na formulação do Compromisso Nacional, que adota estratégias semelhantes, como o fortalecimento da formação docente, o acompanhamento pedagógico e a oferta de assistência técnica e financeira aos estados e municípios. A adoção dessas medidas em nível nacional busca reduzir desigualdades educacionais e garantir um ensino de qualidade para todas as crianças.

O Ceará provou que políticas públicas estruturadas e baseadas em evidências podem transformar a educação.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa garantir, em regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, o direito à alfabetização de todas as crianças do país, representa um avanço essencial para consolidar esse modelo em todo o Brasil, promovendo melhores oportunidades de aprendizagem e um futuro mais promissor para as novas gerações.