Celene Magalhães: Nova NR-1: trabalhador mentalmente saudável

Foto: Arquivo Pessoal Celene Magalhães. Gerente de Gente e Gestão.

Sempre acreditei que o ambiente de trabalho deve ser um espaço onde as pessoas se sintam seguras e valorizadas. Mas, na prática, vejo que muitos profissionais enfrentam desafios diários que afetam sua saúde mental, como pressão excessiva, jornadas longas e até assédio. Essas situações não só prejudicam a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também impactam a produtividade e o clima organizacional. Por isso, considero um grande avanço a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que, a partir de maio de 2025, exigirá das empresas a avaliação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Essa mudança vem em um momento crucial. Em 2024, segundo levantamento do Ministério da Previdência Social (MPS), o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos por transtornos mentais, o maior número da última década. Isso representa um aumento de 68% quando comparado com 2023. Essa é uma realidade que precisa de atenção urgente.

A nova exigência faz com que as empresas olhem para além da segurança física e passem a considerar fatores como sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento e relações interpessoais desgastantes.

Vejo essa mudança como um avanço indispensável, pois garante que a saúde psicológica do trabalhador receba o cuidado que merece. O Brasil, segundo pesquisa da International Stress Management Association, chegou a ocupar o segundo lugar do ranking mundial de casos de Burnout. Isso reforça a importância e a urgência de um ambiente corporativo mais saudável e humano no país.

Empresas que realmente se preocupam com seus colaboradores precisam criar espaços de diálogo, oferecendo suporte psicológico e promovendo uma cultura que priorize o bem-estar.

Portanto, essa mudança traz um novo olhar para a relação entre trabalho e saúde, além de ser um convite para buscar uma transformação na cultura corporativa, criando ambientes onde a saúde mental seja prioridade. Quando o profissional se sente seguro e valorizado, ele não apenas evita o adoecimento, mas também encontra motivação para crescer e se desenvolver.