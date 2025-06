É foda quando nos deparamos com o sentido da vida, na verdade, quando nós percebemos que na vida devemos um grande preço. Para quem vem de baixo, a batalha é mais difícil, mais árduo, mais puxada. Pois, conseguir algo é preciso batalhar muito pelo o que queremos, aí é que tá o problema. Eu não quero apenas uma coisa só na vida, quero muitas coisas. Eu já pensei em tantas profissões, tantas paixões que, hoje em dia, poxa, cadê aquele sonho de criança? Pra onde ele foi? Por que sumiu assim de repente? Ter uma mente acelerada é complicado, pois uma hora você quer ser policial, depois um sargento do exército, depois criar uma própria marca, criar música cujas letras é sua reflexão sobre a vida, o passado, os sentimentos de paixões, Cristo, solidão, profissões e amadurecimento. E, até mesmo, ser escritor escrevendo textos sobre meus sentimentos e reflexões que tenho. A vida é simbólica, mas é perceptível que você mesmo cria a sua própria história, pois, para quem é de baixo, sua única opção é pensar em como ficar rico, para sair da situação de baixo e chegar no grande escalão de vida. Afinal, esse texto é para apenas tirar a aflição da pressão, e esse é apenas um meio da minha reflexão.