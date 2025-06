Um restaurante especial

Quem ia para o antigo aeroporto Pinto Martins, na avenida Luciano Carneiro, passava pelo restaurante cujo nome remete a viagens, voos, onde muitos faziam paradas: Restaurante Caravelle. Outro aeroporto, distante dali foi construído, mas o restaurante, no mesmo lugar há mais de sessenta anos, continua prestigiado por todos que o conhecem. No início apresentava um espaço modesto, mas já acolhedor e com frequentadores assíduos. Seus proprietários, Sr. Oscar e Dona Irismar, presenças constantes e vigilantes na responsabilidade do bom funcionamento local.

Nos anos oitenta, sempre estávamos presentes usufruindo daquele ambiente familiar, de culinária regional variada, satisfatória, preços condizentes, os garçons quase sempre os mesmos, cordiais, atendimento eficiente, um piano ao lado, exercido por um músico também gentil, atendia nossos gostos musicais. Nas décadas seguintes o espaço foi ampliado, os filhos também empenhados, pretendiam mais, porém, respeitando os princípios do início. As filhas, Regina e Cristina, gentis e eficientes. E então aconteceram os shows maravilhosos, naquele contexto sem sofisticação, mas de uma segurança e organização elogiável. Ali assistimos apresentações do Jerry Adriani, Agnaldo Timóteo, Emilinha Borba, Roberto Silva, Waldik Soriano, Núbia Lafaiete, Luís Airão e outros. A presença de cantores locais sempre constante. Noites memoráveis! Os sábados antecedentes ao Carnaval, providos de alegre composição fazem parte do recinto.

Essa família que faz acontecer esse espaço, compartilha perdas de pessoas próximas queridas que eram parte desse trabalho. Persevera firme no seu propósito servindo e atraindo o público. As noites dançantes continuam, as serestas, almoço diário, o piano, e a fiel clientela. O obstinado Sr. Oscar indo às mesas sorridente, o carisma e o aconchego da simplicidade peculiar do início nos fazem sentir que estivemos sempre e continuamos indo ao lugar certo.