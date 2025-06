Percalços violentos de um Ceará fascinante

A casa do seu Alfredo Miranda estava apinhada de gente no último fim de semana. Viçosa lotada. Transportes de turismo margeavam os arredores da cidade, palcos para shows tomavam praças. O clima maravilhoso de 20 graus pela manhã, um ventinho ameno, mesmo quando o sol se impôs lá pelo meio dia tornou o passeio ainda mais agradável.

Turistas do Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais em grupos razoavelmente grandes disputavam cada centímetro de espaço para degustar sequilhos, geleias de tudo no mundo, licores de frutas exóticas, doces, compotas, além de ouvir a história do seu Alfredo e dona Teresinha e, ainda por cima, entender como eles, verdadeiros alquimistas, inventaram tantas receitas. A filha mais velha, também Teresinha, é que explana para turmas de turistas o legado que elas, as filhas tocam em frente e que se transformou num patrimônio de Viçosa.

Realmente é uma história fascinante. Como é o Ceará inteiro com sua diversidade de climas, de solos, de paisagens. Subimos a serra com névoa e descemos observando a água sangrando pelos paredões de rochas das encostas. Um espetáculo. Mas notamos que todo esse fascínio cearense enfrenta os maiores dissabores. Nunca havia percebido tanto policial em Viçosa. Moradores dizem que “as coisas estão mudando” por lá, como acontece em todo o Estado.

Na última segunda-segunda, enquanto lia a reportagem n´O POVO sobre o Atlas da Violência que aponta o Ceará como um dos estados com índices mais altos de mortes de jovens, entristeci. Aliás, no ranking dos 10 estados com os maiores indicadores de violência entre jovens, o Nordeste figura como 5 unidades da federação, o que é preocupante. Há dias, vi o vídeo dos cearenses envolvidos em facções fugindo da polícia no RJ e considerei algo aterrorizante.

Também acompanhei pelo O POVO as prisões em torno das ligações entre facções e a política nas últimas eleições, em alguns municípios. Tem ainda os casos dos muitos investigados e presos por crimes ligados a empresas de internet nas bordas da Grande Fortaleza que me deixam impressionada pela agressividade estratégica da criminologia no Estado.

Observando a nova campanha “Ceará fascinante” que o Governo do Ceará assina para mostrar a exuberância da nossa natureza e cultura, entristeço um pouco. No vídeo, o céu azul, a arquitetura de alguns monumentos, o rio Cocó, o verde dos mares, a culinária, gente bonita e feliz se divertindo. Nenhuma dessas imagens conseguiu me deixar animada.

Vou achar melhor quando o Governo puder mostrar que estamos em segurança, que tudo bem sair à noite pelo Ceará afora sem temor; que podemos conversar com os moradores dos lugares e eles não narrarem que recolheram as cadeiras das calçadas porque estão amedrontados. Isso, sim, vai ser um Ceará Fascinante.