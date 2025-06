Yury do Paredão: A gratuidade do transporte público

Por Yury Do Paredão

Não devemos desprezar nossos sonhos. Antes do início do mandato como deputado federal, sempre tive interesse pelo tema gratuidade em virtude de que o Brasil é um país com forte desigualdade social. Reconheço avanços, mas também retrocessos na dinâmica da estrutura socioeconômica brasileira. Nunca podemos perder de vista ações que tragam oportunidades para todos e arrefeçam a desigualdade social.

Quando falo em gratuidade, já estou ciente de que não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta por ela. E, talvez, aumento de impostos seja necessário. Mas já adianto: sou completamente contra ao aumento da carga tributária. Defendo que governos, municipais, estaduais e Federal, definam prioridades orçamentárias; e realize a reforma do Estado para torná-lo mais eficiente e qualificado na oferta de serviços públicos.

Lembro aos leitores que em junho de 2013, variadas manifestações aconteceram em centenas de cidades do Brasil contrárias ao aumento da tarifa de ônibus. Inclusive, essas manifestações possibilitaram o aparecimento de outras pautas, como o combate à corrupção e a defesa de um Estado que garantisse saúde, segurança e educação com qualidade. A pauta do transporte público gratuito existe há um bom tempo.

São 145 cidades brasileiras que possuem o transporte público gratuito e 5,4 milhões de pessoas são beneficiadas (Congresso em Foco, 30/03/2025). No Ceará quatro cidades oferecem gratuidade total ou parcial. São elas: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Maracanaú. 61% dos municípios com gratuidade no transporte público têm população menor a 50 mil (Congresso em Foco, 30/03/2025).

Se 145 cidades implantaram a tarifa zero parcialmente ou totalmente, inclusive capitais, como Curitiba, São Luís, Belo Horizonte e Palmas, por que não devemos sonhar para que mais e mais cidades passem a ter a gratuidade no transporte público? Assumo a bandeira da gratuidade do transporte público pelas seguintes razões: 1) Oportunizar para a todos o direito à mobilidade; 2) Promoção da inclusão social para trabalhadores de menor renda; 3) Incentivo aos estudantes e pessoas para frequentarem escolas, universidades e curso de qualificação profissional; 4) Diminuição do custo para empresas diversas, a qual pode possibilitar mais contratações de trabalhadores.

Através de audiências públicas na Câmara dos Deputados, diálogo com técnicos e gestores e argumentos técnicos, procurarei incentivar a democratização do transporte público através da gratuidade. Como bem frisei: Se ele já existe, é porque a tarifa zero é possível. E por que não lutar para que mais e mais cidades brasileiras a implante? Convido você a entrar nesta luta!