Marcos Giordano: Junho Prateado: compromisso com a dignidade na velhice

É urgente que o Brasil encare uma realidade silenciosa, mas devastadora: as quedas entre os idosos. Com base em dados do Ministério da Saúde, sete em cada dez mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos decorrem desse tipo de acidente. Por isso, iniciativas como o "Junho Prateado", proposto pela Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), são mais do que bem-vindas são essenciais.

A proposta, já encaminhada a deputados e senadores, visa oficializar o mês de junho como referência nacional para a conscientização e prevenção de quedas em idosos. A campanha culmina no Dia Mundial de Prevenção de Quedas, celebrado em 24 de junho, data reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Trata-se de uma pauta que vai além dos números frios: diz respeito à dignidade, à autonomia e ao direito de envelhecer com segurança, integridade física e qualidade de vida.

A atuação da SBQ, nesse contexto, é exemplar. Com base em evidências médicas, científicas e alinhada a diretrizes internacionais, a entidade tem promovido ações educativas e contribuído para o debate sobre políticas públicas voltadas à terceira idade. O "Junho Prateado" é mais do que uma campanha institucional é um alerta nacional e um movimento social em defesa da vida.

Quedas não afetam apenas o corpo; fragilizam o espírito, limitam a mobilidade, isolam emocionalmente e geram custos altíssimos ao sistema de saúde, especialmente o público. Prevenir é, portanto, uma questão de humanidade e também de eficiência estrutural. Ambientes adaptados, informação acessível, apoio familiar e atenção médica qualificada são medidas urgentes.

Apoiar o Junho Prateado é reconhecer que envelhecer não deve ser um risco. É defender uma sociedade que cuida de quem construiu o presente que vivemos e que nos permitiu sonhar desimpedidamente. Responsabilidade que é de todos. Nós, da SBQ, seguimos na certeza de que apoiar o "Junho Prateado" é mais do que uma ação simbólica, é um passo concreto, na promoção da saúde, da segurança e da valorização dos idosos, refletindo o compromisso da Sociedade com a qualidade de vida dessa população.