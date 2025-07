José Vital: Inteligência Artificial gera revoluções

O avanço na concentração de renda é generalizado nos países capitalistas. No Brasil, os CEOs de empresas listadas na Bolsa de Valores ganham, em média, entre R$ 2 milhões e R$ 20 milhões. Para os trabalhadores, a renda média em 2024 foi de R$ 3.057, evidenciando a pobreza e a precarização no mundo do trabalho. A informalidade representa 39 milhões de brasileiros quase 40% da população ocupada. A baixa mobilidade social mina a confiança nas instituições democráticas e acelera as tensões sociais.

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial nas empresas, cresce a insegurança entre os trabalhadores, mais ou menos qualificados, com maior ou menor grau de instrução. Jensen Huang, CEO da NVIDIA fabricante de chips utilizados em inteligências artificiais como o ChatGPT afirmou, em recente entrevista, que a capacidade das principais IAs no mundo está dobrando a cada três meses. Daqui a um ano essas IAs terão capacidade 16 vezes maior, e, em três anos, esse aumento será de 4.096 vezes!

Empresas correm para lançar carros e caminhões sem motoristas; indústrias produzem de tudo com robôs automatizados; e há avanços enormes em pesquisas científicas, com velocidade e resultados obtidos em poucos meses. Quem vai consumir tudo isso, diante do avanço acelerado da precarização e do desemprego tecnológico?

Precarizados, desempregados e desesperados, uni-vos! É evidente a necessidade de que grandes empresas estratégicas, que utilizam inteligência artificial na produção, sejam de propriedade social, em benefício de milhões de brasileiros. Quem irá enfrentar o caos social decorrente dessa nova realidade, que exige solidariedade para proteger os direitos sociais da imensa maioria da população?

Existem anos que passam como dias, tamanha a lentidão das mudanças. Agora, teremos dias que passarão como anos, exigindo novos paradigmas e empatia com as necessidades de quem deseja uma vida com dignidade. Lideranças e ativistas sociais e sindicais, pesquisadores, parlamentares, partidos e governantes são chamados à imediata atualização e qualificação diante de desafios inéditos.