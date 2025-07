Leo Couto: Legislativo de Fortaleza em transformação

Foto: Arquivo Pessoal Léo Couto. Líder do PSB na Câmara Municipal de Fortaleza.

Encerramos o primeiro semestre legislativo de 2025 da Câmara de Fortaleza com importantes metas alcançadas. Foram seis meses de alta produtividade dos nossos vereadores e vereadoras, que, por meio da análise de projetos próprios e do Executivo, construíram políticas públicas que aproximam, cada vez mais, a Casa do Povo dos anseios da população.

Neste período, nos destacamos como referências de inclusão e inovação entre os parlamentos municipais do Brasil. Porém, muito ainda temos que avançar para acompanhar a vanguarda que uma cidade como Fortaleza, a quarta capital do País, nos impõe. Os desafios são reais e latentes. Por isso, mais uma vez, peço licença para usar este espaço para prestar contas do nosso trabalho durante o período.

Em janeiro, quando assumimos a Presidência da Casa, elencamos a inclusão, a inovação e a sustentabilidade como pilares da nossa gestão, após ouvir atentamente as demandas de servidores e populares. Afinal, para refletirmos a cara de nossa gente, é necessário que andemos em compasso com os interesses do povo. Assim, demos início à transformação do Legislativo de Fortaleza.

Pela primeira vez na história deste Parlamento, uma gestão de inclusão foi implementada para fomentar o combate ao capacitismo, se tornando política pública permanente da Casa, promovendo ações de igualdade e acessibilidade. Também pela primeira vez, uma pessoa com síndrome de Down foi contratada para assessorar os trabalhos da Presidência junto à Mesa Diretora. Autorizamos, ainda, a criação do Espaço Evoluir, local que oferecerá assistência multidisciplinar a crianças e adolescentes com síndrome de Down e autismo filhas de servidores e da comunidade do entorno. E não paramos por aí.

No âmbito da inclusão, também disponibilizamos intérpretes de Libras e abafadores de ruídos na Central da Cidadania e conduzimos a primeira vereadora ao comando da Procuradoria da Mulher. No âmbito da inovação, digitalizamos os processos legislativos e administrativos com o lançamento da CMFor360, plataforma desenvolvida 100% por servidores da Casa para integrar sistemas e dar mais transparência, eficiência e sustentabilidade ao trabalho dos parlamentares.

Com ela, reduzimos em 40% a utilização de papel nos trâmites internos. Cerca de 50% das matérias apresentadas após o lançamento da plataforma, em maio deste ano, já são protocoladas de forma completamente digital, tornando o trabalho do Legislativo ainda mais eficiente.

Sem custo algum, implementamos o Libras em nosso portal para dar mais acessibilidade à comunidade surda; adaptamos banheiros para mais deficiências, como nanismo; e desenvolvemos uma Inteligência Artificial para auxiliar o trabalho parlamentar.

Até aqui, foram mais de 8 mil matérias apresentadas pelos 43 vereadores, mais de 7 mil atendimentos na Central da Cidadania e mais de 2,4 mil assistências prestadas de forma preventiva sobre a violência contra a mulher. E tudo isso é só início, ainda há muito para realizar.

Por isso, me comprometo com você, fortalezense, que a Câmara de Fortaleza continuará trabalhando para estar cada vez mais próxima e mais acessível para cada um de vocês.