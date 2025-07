Cláudia Soares: A reputação que antecede as grandes oportunidades

No ambiente de negócios, uma verdade é inegociável: a percepção antecede a oportunidade. As empresas não são escolhidas apenas pelo que fazem, mas, sobretudo, pela reputação que constroem e pela clareza com que se posicionam.

Não há mais espaço para quem se comunica de forma genérica, improvisada ou desalinhada com a proposta que entrega. O mercado valoriza quem é percebido como relevante, confiável e diferenciado e se essa percepção não é construída de forma intencional, ela será definida por terceiros, quase sempre de maneira injusta.

Expandir negócios exige muito mais do que competência técnica. Exige gestão de imagem, clareza de narrativa e um posicionamento capaz de refletir com precisão o valor que sua empresa entrega. Em mercados cada vez mais competitivos, especialmente no ambiente internacional, a falta de alinhamento pode reduzir a competitividade.

Antes de buscar novos mercados, parcerias ou expansão, é essencial analisar como sua empresa é percebida e se essa percepção reflete, de fato, sua proposta de valor. Isso não diz respeito apenas a marketing, mas a estratégia, reputação e posicionamento como ativos de negócios. Empresas que dominam esse movimento se tornam mais atrativas, confiáveis e competitivas, no Brasil, em Portugal ou em qualquer mercado global.

Em um mundo digitalmente interconectado, a percepção se constrói e se espalha rapidamente. As redes sociais e as interações cotidianas com clientes e parceiros definem uma imagem. Portanto, a consistência na comunicação e na entrega da proposta de valor é crucial. Uma imagem positiva, construída com base em transparência, confiabilidade e qualidade, gera confiança e fortalece a relação com os stakeholders.

Neste cenário, a Câmara Brasil-Portugal no Ceará cumpre um papel estratégico, atuando como ponte, facilitadora e catalisadora de conexões de valor, mas essa ponte só leva mais longe quem chega preparado, com uma proposta clara, reputação consolidada e percepção alinhada.

Posicionamento não é estética. É estratégia e, acima de tudo, vantagem competitiva. No jogo dos negócios, quem não é percebido, simplesmente não é considerado.