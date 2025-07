Luiz Eduardo Girão: Perseguição política via tapetão em Juazeiro

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

A população da Terra de Padim Ciço está indignada com a cassação absurda do primeiro prefeito reeleito da história de Juazeiro do Norte.

A Justiça Eleitoral cearense determinou a cassação do mandato de Gledson Bezerra com a acusação de que ele teria abusado do poder político nas últimas eleições.

A acão foi movida pela coligação que foi derrotada nas urnas por uma diferença acachapante de 13.000 votos e encabeçada pelo deputado Fernando Santana, do PT, que é parente do ministro da Educação, ditador-mor do Ceará, Camilo Santana. Eles alegam que, no último ano de sua gestão, houve aumento dos gastos com aparelhos auditivos, óculos e cestas básicas. Para o juiz, essas ações teriam gerado um sentimento de gratidão junto aos eleitores de baixa renda do município."

Gledson, depois de ter se destacado como vereador, recebendo a maior votação da história da cidade por sua coragem no enfrentamento à criminalidade e às oligarquias locais, chegou à prefeitura em 2020.

Já no primeiro ano como prefeito foi alvo de 3 CPIs promovidas por vereadores acostumados com as gestões anteriores, que praticavam a velha politicagem da barganha, do "toma lá da cá". Todas essas CPIs não deram em nada! Pela sua independência e perfil austero na administração, enfrentando diuturnamente a corrupção, passou também a ser perseguido pelo Governo do Estado, que deixou de repassar recursos de vários convênios com a Prefeitura.

Também teve que responder junto à órgãos aparelhados pelo PT-por ter cancelado um contrato de limpeza pública da gestão anterior que gastava R$ 4,5 milhões/mês. Ele fez uma nova licitação e passou a fazer o mesmo serviço com uma empresa que cobrou menos da metade! Economizou mais de 24 milhões por ano e o serviço ainda melhorou.

A Associação dos Tribunais de Contas do Brasil concedeu, em 2023,à prefeitura de Juazeiro do Norte o Selo Diamante, pela máxima de transparência na gestão pública. De 8 mil entidades avaliadas, apenas 241 conseguiram obter esse selo de qualidade.

O Ceará tem sido um Estado onde impera a lógica dos 2 pesos e 2 medidas; enquanto um Prefeito honesto e competente sofre todo tipo de perseguição, por não ter sido cooptado pelo sistema, outras autoridades vinculadas aos poderosos são protegidas, mesmo quando cometem crimes...Nossa Juazeiro é a cidade do interior que mais gera emprego. Saiu de último lugar, no Previne Brasil, entre todos os municípios do Ceará, para o 1º lugar entre as 20 maiores cidades do Nordeste. A nota, que era 2.1, pulou para 9.3!

Presto aqui minha solidariedade ao Prefeito Gledson.

Vivemos tempos difíceis, com completa inversão de valores. É preciso resiliência cidadãos para resistir, mantendo os princípios e confiando acima de tudo, na Justiça Divina, que é perfeita. Que essa flagrante injustiça no Cariri, desrespeitando a soberania popular, seja reparada pelos homens de bem da Terra da Luz. Paz & Bem