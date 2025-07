Rochelle Souza: Os desafios da liderança feminina na saúde pública

Gerir administrativamente dois hospitais universitários federais de alta complexidade, como o Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, é um grande desafio. Quando essa liderança é exercida por uma mulher, os desafios se multiplicam ainda mais. São mais de 4.600 colaboradores, milhões em recursos gerenciados, estruturas operando 24 horas por dia nos sete dias da semana e cobrança constante por resultados cada vez melhores em assistência, ensino e pesquisa em saúde.

Além da vida profissional, sou mãe do Theo, de 8 anos; do Caramelo, um gatinho de 4 anos; e esposa do Thiago Braga. Como muitas mulheres, vivo a tripla jornada: trabalho, cuidado com a casa e educação do meu filho. Não há pausa ao chegar em casa há lancheiras para preparar, lições para revisar, escuta qualificada e afeto para oferecer.

Conciliar essas esferas é muito difícil e exaustivo. A gestão pública exige de nós uma atualização constante. As leis mudam, os sistemas se transformam, as exigências aumentam. Precisamos estudar continuamente e provar competência diariamente, em cada reunião de trabalho de equipe, audiência com autoridades, evento público etc.

O desafio de liderar com empatia, firmeza e visão estratégica está posto. Entendo que, além de processos, cuido de pessoas. Ao ocupar espaços de liderança, também abro caminhos para outras mulheres.

Meu propósito, meu ikigai, sempre esteve ligado ao serviço público. É na dedicação diária à população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) que encontro motivação para seguir todo novo dia. Mesmo atuando na gerência administrativa de um complexo hospitalar, minhas decisões impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas.

Busco fortalecer o SUS com ideias inovadoras e propositivas. Contagio minha equipe com esse compromisso com a coisa pública, buscando deixar um legado positivo para as próximas gerações.

Liderar no Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh é um orgulho e um ato diário de resistência e dedicação ao serviço público.