Existe arqueologia no Ceará?

A resposta para essa pergunta é sim, mas você sabe o que é arqueologia e por que ela é tão importante?

A arqueologia estuda os vestígios deixados pelo homem: como eles viviam, o que comiam, que ferramentas fabricavam e utilizavam, onde moravam, e o tipo de material utilizado por eles para produzir tais vestígios, como fragmentos de cerâmica, pinturas nas rochas, entre outros.

A importância de estudar os vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo nos permite conhecer melhor nossa história, e isso é possível por meio dos fragmentos, sejam eles de cerâmica, pedra (instrumentos e ferramentas), vidro, entre outros.

Para falar sobre os vestígios, nesse caso os registros rupestres (aquelas pinturas feitas nas rochas), trago um dos primeiros documentos produzidos: a obra Lamentação Brasílica, do padre Telles de Menezes. Ele anotou todas as "pinturas rupestres" encontradas no Ceará e em outras regiões do Nordeste. Isso ocorreu em 1799, no Ceará, e serviu como guia para muitos estudiosos e arqueólogos.

Da década de 1990 até os dias de hoje, muitos sítios arqueológicos foram encontrados, e muito se conheceu sobre os grupos que viviam antes da chegada do colonizador, por meio dos vestígios deixados pelos diferentes grupos que habitavam o Ceará, um exemplo disso é a região do Cariri. E ainda, sobre a vida nas cidades, como Sobral, Aracati e Fortaleza, onde foram realizadas escavações arqueológicas que evidenciaram a vida da sociedade que ocupou essas cidades em diferentes períodos.

Infelizmente, mesmo com uma área tão rica em vestígios da presença do homem, destaca-se a importância de uma graduação em arqueologia no Ceará, pois muitos alunos saem daqui para estudar em outros estados vizinhos que oferecem o curso. Ainda faltam ações que divulguem as pesquisas que são realizadas — muitas vezes por instituições de outras regiões — e, por isso, o material coletado frequentemente não permanece no local onde foi escavado.