Haley Carvalho: MPCE, um compromisso a serviço da sociedade

Foto: Arquivo Pessoal Haley Carvalho. Procurador-geral de Justiça do Ceará.



Nos últimos anos, o Ministério Público do Estado do Ceará consolidou-se como referência nacional em áreas estratégicas. A inovação tecnológica deixou de ser uma diretriz futura para se concretizar em ações com resultados expressivos. A implementação de inteligência artificial na análise de pedidos e a criação de ferramentas como o Sumarizador de processos criminais não apenas modernizaram a instituição transformaram a atuação ministerial, tornando-a mais célere e mais eficiente. Um esforço coletivo que recebeu reconhecimento nacional, com premiação do Conselho Nacional do Ministério Público pela excelência e pioneirismo na criação da estratégia digital.

Além dos avanços tecnológicos, a proteção de grupos em situação de vulnerabilidade ganhou ainda mais destaque na agenda institucional. A atuação voltada ao acolhimento de vítimas de diferentes tipos de violência reafirma o compromisso do Ministério Público do Ceará com uma sociedade mais justa e inclusiva, especialmente diante de desafios contemporâneos, como os crimes cibernéticos, que atingem de forma mais severa os segmentos mais fragilizados da população.

No campo da segurança pública, investimentos em tecnologias, iniciativas como a criação de novas Promotorias de Justiça e o projeto Diálogo com a PM demonstram o empenho do MPCE em manter-se próximo do cidadão e em sintonia com suas demandas. Uma atuação estratégica que fortalece a articulação institucional e contribui para um enfrentamento mais qualificado da criminalidade. Somente em 2025, a instituição coordenou nove grandes operações contra organizações criminosas e segue firme nesse importante trabalho.

Em uma sociedade que exige instituições cada vez mais comprometidas com a justiça, a equidade e a cidadania, é essencial reconhecer e valorizar quem atua em defesa do bem coletivo. Celebrar o Ministério Público do Ceará é reconhecer sua relevância permanente na defesa dos direitos fundamentais e no fortalecimento da justiça social. Mais do que uma instituição, o Ministério Público representa o trabalho conjunto de membros, servidores e colaboradores que, diariamente, atuam com dedicação, responsabilidade e compromisso a serviço da sociedade.