Iracelma Julião de Arruda: Febre aftosa nunca mais!

Foto: Arquivo Pessoal Iracelma Julião de Arruda. Veterinária, auditora agropecuária do estado de Ceará e supervisora do Sertão de Sobral.

No sertão, cada conquista tem cheiro de terra molhada. E quando o campo vence, todo o Ceará celebra. Foi assim com o anúncio tão esperado: o Estado foi oficialmente reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Um feito histórico. Um marco imenso.

Nossa vitória foi construída com paciência, técnica e compromisso. E nesse caminho, a Adagri esteve sempre na linha de frente. De propriedade em propriedade, conversando com produtores e produtoras rurais, fiscalizando rebanhos, coletando dados, orientando com firmeza e respeito.

Foram anos de vacinas obrigatórias, de fiscalização intensa, de campanhas educativas. A febre aftosa, essa velha inimiga, foi sendo cercada, vigiada, controlada -- até que desapareceu, como uma tempestade que finalmente se retira do sertão.

Vacinar deixou de ser necessário, mas o cuidado permanece. Porque defender a agropecuária é mais do que aplicar uma dose -- é cultivar a confiança. A confiança de mercados que agora se abrem com mais força. A confiança de homens e mulheres do campo, que sabem que podem contar com uma defesa agropecuária séria. A confiança de que o Ceará está pronto para um novo tempo.

O reconhecimento não é só técnico, é simbólico. É o retrato de um campo que avança, que se organiza, que entende que saúde animal é também desenvolvimento econômico, dignidade no campo e garantia de alimento saudável.

Agora, o rebanho segue saudável, sem precisar da vacina, e o Ceará conquista espaço no mercado internacional com mais confiança. Mas o trabalho não para. Porque manter essa conquista exige ainda mais vigilância, ainda mais parceria.

A vitória é coletiva. É do produtor, do técnico, do fiscal, do gestor público, de parceiros e de todos que acreditaram. É o retrato de um Ceará que cresce com responsabilidade e que mostra que o campo, quando cuidado com inteligência, colhe resultados que vão muito além da porteira.

Ao fim, febre aftosa saiu de cena. E a Adagri, com seu corpo técnico, segue firme, como sempre esteve: protegendo, prevenindo e garantindo que o futuro seja ainda mais livre e forte.