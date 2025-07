Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-07-2025: Nesta quinta-feira (10), o prefeito Evandro Leitão participou de agendas articuladas junto ao Governo Federal para o anúncio de mais de R$ 100 milhões de investimentos da União para Fortaleza. O primeiro evento foi realizado no Titanzinho, às 8h30, dentro da programação da Caravana das Periferias, com a presença do secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões. Foram anunciados investimentos de R$ 6 milhões em regularização fundiária, beneficiando mais de 4.200 famílias em diferentes comunidades de Fortaleza. (Foto: Fabio Lima/O Povo)

Há décadas as comunidades do Cais do Porto lutam pela regularização de suas moradias. Em evento no local, na quinta-feira, foi anunciado investimento de 6 milhões do Governo Federal que dará a posse legal das casas a mais de 4.200 famílias. Ao final da solenidade, fui procurar alguma imagem na comunidade que pudesse traduzir o contexto. Consegui mostrar a alegria de uma criança que corria na praia do Titanzinho, onde, por trás, havia um grafite representando a comunidade.